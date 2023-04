Bilan hebdo : fin de série pour le CAC40

(Boursier.com) — Le CAC40 s'arrête là ! L'indice parisien affiche un repli de 1,13% sur cinq séances, à 7.492 points ce vendredi soir, et met ainsi fin à cinq semaines consécutives de progression. Le CAC reste malgré tout proche de ses plus hauts historiques alors que la semaine prochaine sera marquée par les décisions de politique monétaire de la FED et de la BCE. Sauf grosse surprise, les deux institutions devraient opter pour un nouveau tour de vis de 25 points de base alors que l'inflation reste beaucoup trop élevée de part et d'autre de l'Atlantique. En atteste, la publication des derniers indicateurs.

L'actualité de la semaine a été particulièrement riche avec d'innombrables publications d'entreprises. A Wall Street, les Gafam ont su tirer leur épingle du jeu même si Amazon a jeté un froid avec le net ralentissement de sa division dédiée au cloud, Amazon Web Services (AWS). En France, SES-Imagotag s'est illustré après l'annonce d'un partenariat de grande envergure avec Walmart, la spéculation autour de Casino se poursuit, Teleperformance a dévoilé une grosse opération de croissance externe alors que les résultats de Scheider Electric, Alten, Korian, Atos et Groupe ADP ont été salués. Pour ne citer qu'eux. A l'inverse, Soitec, STMicro, Eramet, Solocal ou encore TF1 ont été chahutés.

Sur le marché pétrolier, le brut rend environ 3% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 79,5$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,5 pts tandis que l'euro s'échange proche des 1,10$ entre banques. Enfin, le Bitcoin se négocie autour des 29.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* SES Imagotag s'envole de près de 31%, après la publication de revenus trimestriels de 159 ME, en croissance de +32% sur un an. Les prises de commandes ont atteint 221 ME, en croissance de 30%. La direction affiche logiquement sa confiance dans l'atteinte des objectifs annuels (800 ME et rentabilité en hausse). Mais le groupe a surtout été recherché après l'annonce d'un nouvel accord avec Walmart pour le déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans plusieurs centaines de magasins Walmart aux États-Unis. Ce contrat s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l'opportunité d'une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne.

* Casino flambe de 19,1%. Le distributeur pourrait changer de contrôle après que Daniel Kretinsky, via EP Global Commerce, eut proposé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. L'homme d'affaires tchèque, qui détient déjà 10,06% du capital du groupe stéphanois, participerait à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. Parallèlement, Fimalac, qui est également déjà actionnaire de la société, aurait la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 ME. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 ME. Casino a indiqué avoir pris acte de la proposition. Il l'analysera au cours des prochaines semaines.

Parallèlement à cette annonce, Casino a indiqué, dans le cadre de ses discussions avec Teract avec lequel il a engagé début mars un processus de rapprochement dans la distribution en France, avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats.

* Atos prend 11,8%. La société de services du numérique a confirmé ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 2.806 millions d'euros au T1, en croissance de +2,2%. Il prévoit toujours pour 2023 une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1% et +1%, après avoir enregistré une croissance organique de 2,8% au premier trimestre.

* Korian grimpe de 8,3%. L'exploitant de maisons de retraite a confirmé sa guidance 2023 après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,218 milliard d'euros au premier trimestre, en croissance de 11,8% (+8,8% en organique). Sur l'exercice, le Groupe vise toujours une croissance organique de plus de 8 %, une stabilité de l'Ebitdar et de l'Ebitda en montant et un levier financier de moins de 3.5x. La société a par ailleurs annoncé être entrée en négociations exclusives avec Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis en vue de la conclusion d'un partenariat immobilier portant sur un portefeuille d'actifs d'une valeur totale d'environ 500 millions d'euros. L'investissement en capital des partenaires représentera une valeur de 130 millions d'euros.

* Schneider Electric avance de 3,4%. Le groupe a dégagé des revenus de 8,5 milliards d'euros au T1, un record absolu pour un premier trimestre, en hausse de 12,3% sur un an en données publiées et de 15,8% en organique. L'objectif 2023 est relevé avec une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +16% et +21%, contre une progression de 12% à 16% anticipée auparavant. Schneider Electric cible une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 100 à 130 points de base.

A l'inverse, * Orpea chute de 18%. La direction a répondu à la revendication de certains de ses actionnaires minoritaires. A la suite de la demande de convocation d'une Assemblée Générale par l'ADAMO, le Conseil d'administration de l'exploitant de maisons de retraite explique avoir étudié cette requête. Il indique que "depuis le 24 mars, la Société est placée sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert à cet effet une procédure de sauvegarde accélérée. Dans ce cadre, le Code de commerce (tel que modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive du 20 juin 2019) prévoit expressément que le projet de plan de sauvegarde est élaboré par l'entreprise avec le concours des administrateurs judiciaires. Ce projet de plan est ensuite soumis au vote des classes de parties affectées. Ainsi, le projet de plan de sauvegarde sera bien soumis au vote des actionnaires. Le Conseil a donc considéré que la tenue d'une assemblée générale n'est pas conforme à l'intérêt social de la Société et de ses parties prenantes. Il a donc décidé de ne pas donner suite à cette demande qui ne s'appuie sur aucun fondement légitime".

* Soitec décroche de 12,7% malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 344 ME au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel atteint ainsi 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication " d'environ 20% " donnée il y a un an. Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%. Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%.

* Teleperformance abandonne près de 13% après son avertissement sur revenus et l'annonce du rachat de Majorel. Le géant des services aux entreprises a annoncé son intention de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres sur l'intégralité des actions de Majorel, spécialiste des expériences client personnalisées. Le groupe français propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d'euros, pour racheter la société basée au Luxembourg. Une offre qui matérialise une prime de 43% sur le dernier cours de clôture de Majorel.

* Rémy Cointreau plonge de 11,5% après avoir lancé un avertissement sur sa croissance organique 2023-2024. Le groupe de spiritueux a annoncé s'attendre à une stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques au cours de l'exercice avec une demande de cognac faible aux Etats-Unis au premier semestre. Le fabricant du cognac Rémy Martin a ainsi dit anticiper un "recul marqué" du chiffre d'affaires au premier trimestre et particulièrement une "très forte baisse" aux Etats-Unis. Une forte reprise suivra au second semestre, tirée par un net rebond de l'activité de l'autre côté de l'Atlantique à partir du troisième trimestre, a précisé le management. Pour son exercice 2022-2023 clos le 31 mars, le groupe a confirmé son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) après avoir fait état d'un chiffre d'affaires sur la période meilleur qu'attendu (en croissance interne de 10,1%), avec une reprise marquée de l'activité en Chine depuis février après la levée des restrictions contre le Covid-19.

* STMicroelectronics consolide de 10,8% après sa publication trimestrielle. Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant rehaussé sa guidance de revenus annuels après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. Sur la période, le groupe enregistré un bénéfice net en hausse de 39,8% à 1,04 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires net en progression de 19,8% à 4,25 milliards de dollars. La marge brute est ressortie à 49,7%, soit 170 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la société, essentiellement en raison du mix produits dans un environnement de prix qui est resté favorable. Le Free cash-flow a atteint 206 M$, après 1,09 milliard de dollars de dépenses d'investissement nettes.

* TF1 chute de 10,7% après la publication de résultats trimestriels en recul dans un contexte de marché difficile. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a fondu de 21,5% à 39,9 millions d'euros au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires consolidé en repli de 14,5% à 479,7 millions d'euros, pénalisé par le recul de 9,7% des revenus publicitaires.

* Eramet perd 6,2% après l'annonce de revenus en repli au premier trimestre et un avertissement sur son Ebitda annuel. Les perspectives 2023 s'inscrivent comme prévu dans un contexte macroéconomique moins porteur, a indiqué le groupe minier. L'EBITDA ajusté est ainsi légèrement revu à la baisse autour de 1,1 MdE en 2023, compte tenu d'une inflexion plus marquée en début d'année des prix du Nickel de classe et d'un objectif de volumes de minerai de manganèse transportés revus à la baisse à plus de 7 Mt, en raison des incidents logistiques non récurrents de début d'année.