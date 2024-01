Bilan hebdo : début d'année dans le rouge pour le CAC40

(Boursier.com) — Le marché parisien débute l'année dans le rouge. Le CAC40 se replie de 1,60% sur cinq séances, à 7.421 points ce vendredi soir. Des prises de profits quelque peu logiques après l'incroyable fin d'exercice 2023. Les opérateurs ont assez nettement ajusté leurs anticipations de baisse des taux de la Fed sur la première partie d'année après une série de statistiques loin de refléter une économie en récession.

En attendant les données sur l'inflation américaine, qui seront publiées le 11 janvier, les investisseurs ont notamment pris connaissance d'une hausse des créations d'emplois pour le quatrième mois consécutif, grâce à une forte progression des embauches dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. Le département américain du Travail a ainsi fait état de 216.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que alors que les économistes en prévoyaient en moyenne seulement 170.000. Le taux de chômage est cependant resté stable, à 3,7%, et la hausse du salaire horaire moyen a affiché la même progression qu'en novembre (+0,4%).

Dans la zone euro, l'inflation annuelle a rebondi en décembre. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,9% le mois dernier dans la région, après +2,4% en novembre. Ces données semblent confirmer la prévision de la BCE selon laquelle l'inflation a atteint un creux en novembre et devrait désormais stagner dans une fourchette comprise entre 2,5% et 3% cette année, avant de ralentir à nouveau en 2025. Les opérateurs de marché prévoient six baisses de taux de la BCE dans l'année, avec une première réduction des coûts d'emprunts en mars ou avril, mais les banquiers centraux affirment que les pressions sur les prix restent élevées et que l'inflation n'est pas encore sous contrôle.

La semaine prochaine, la micro reviendra sur le devant de la scène avec le début des trimestriels. Comme à l'accoutumée, les grandes banques de Wall Street donneront le coup d'envoi de la saison. En France, Sodexo n'a pas réservé de mauvaises surprises.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir débutent bien l'année (+3% sur la semaine pour le WTI), profitant de la situation tendue au Moyen-Orient. Outre les craintes d'une escalade du conflit dans la région, les attaques des rebelles yéménites Houthis en mer Rouge rajoutent une dose d'incertitude.

Sur le front des devises, l'euro reste proche des 1,10$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin se négocie autour des 43.500$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Sanofi progresse de 4,1%. Wolfe Research a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le géant pharmaceutique en visant 105 euros. Le courtier évoque un bon point d'entrée. Il décrit l'entreprise comme une "croissance régulière", principalement soutenue par Dupixent, mais aussi en raison d'un nombre nettement inférieur d'expirations de brevets par rapport à ses pairs jusqu'au début des années 2030. Jefferies a par ailleurs réitéré son avis 'achat' et sa cible de 115 euros.

* Sodexo gagne 3,5% après une publication trimestrielle globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe de restauration collective a annoncé au titre de son premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, en hausse de 3,1%, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. La croissance interne s'établit à +8,2%. La firme a confirmé ses perspectives (hors Pluxee) pour les exercices 2024 et 2025, à savoir une croissance interne entre +6 et +8% par an et une marge en amélioration de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

* Danone s'adjuge 3,1%, au plus haut niveau depuis avril 2023. Le géant de l'agroalimentaire, qui reste sur dix séances consécutives dans le vert, bénéficie comme ses pairs d'une rotation des investisseurs vers les valeurs pus défensives. Barclays a par ailleurs remonté son cours cible de 70 à 72 euros tout en restant à 'surpondérer'. Les données de Nielsen de décembre renforcent la confiance du courtier dans le redressement de l'activité Produits laitiers essentiels et d'origine végétale (EDP) de Danone.

* Credit Agricole avance de 3,1%. La banque verte a été soutenue par une note de KBW qui a rehaussé à 'performance de marché' sa recommandation sur le dossier en visant 15,5 euros contre 13,5 euros précédemment. Le marché est assez partagé sur l'établissement financier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 7 analystes sont 'positifs', 13 sont 'neutres' et 3 sont 'négatifs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 14 euros.

A l'inverse, * Remy Cointreau s'effondre de 16,6%. La pression vendeuse sur le groupe de spiritueux, qui évolue au plus bas depuis mai 2020, est à relier à une information venue de Chine dans la mesure où le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin, a précisé le ministère. "Le secteur a déjà été déclassé mais ces mesures pourraient dissuader certains investisseurs de s'y intéresser à nouveau", affirme à 'Bloomberg' Gilles Guibout, gestionnaire de portefeuille chez Axa Investment Managers. "Pernod a déjà envoyé un message de prudence concernant sa prochaine publication". "Il y a bien sûr des inquiétudes au niveau macro avec le ralentissement continu de la croissance en Chine, mais ce qui pèse également sur le moral des investisseurs, c'est le risque réglementaire et politique", indique de son côté Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays. "L'opacité réglementaire va probablement continuer à alimenter le pessimisme, en particulier à l'égard du secteur des boissons alcoolisées, qui est sous pression depuis un certain temps déjà".

* Atos chute de 10,6% alors que la société discute à nouveau avec Airbus en vue de lui céder BDS. Atos prévoit d'ouvrir une phase de due diligence avec le géant européen, dont l'offre indicative sur l'intégralité du périmètre de BDS fait ressortir une VE de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue. Airbus s'était déjà montré intéressé par une prise de participation de 29,9% dans la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos avant d'abandonner le projet en mars dernier. Le groupe d'aéronautique avait dit alors qu'il restait ouvert à un partenariat stratégique avec Atos.

Par ailleurs, Atos n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires notamment si l'opération avec EPEI ne se réalise pas. A ce sujet, la firme souligne que les négociations exclusives se poursuivent avec EPEI sur la cession de Tech Foundations. " Les discussions se poursuivent sur le prix à payer, la structure de l'opération et le transfert d'une très grande partie des passifs attachés à Tech Foundations. Comme pour toutes négociations, il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à un accord ". En outre, " l'évolution des conditions et des réactions de marché nécessitent de réduire la taille initialement prévue de l'augmentation de capital d'Eviden. Par ailleurs, la société examine avec EPEI les conditions juridiques et financières dans lesquelles EPEI pourrait être libéré, en tout ou en partie, de son engagement d'y participer".

* STMicro trébuche de 9,4% et Soitec perd 8,4%. STMicro et l'ensemble du secteur des puces électroniques ont été plombés par l'avertissement de Mobileye. La société de technologie autonome a prévenu que ses revenus 2024 seront bien inférieurs aux attentes des analystes. Mobileye a également indiqué que son chiffre d'affaires au premier trimestre devrait chuter d'environ 50% en raison des stocks excédentaires de ses clients. Estimant une offre excédentaire de 6 à 7 millions d'unités de son produit le plus générateur de revenus, la puce avancée d'assistance à la conduite EyeQ, Mobileye s'attend à ce que le bénéfice du premier trimestre soit "nettement inférieur aux trimestres suivants". "Les inquiétudes concernant la chaîne d'approvisionnement s'étant apaisées, nous prévoyons que nos clients utiliseront la majeure partie de ce stock excédentaire au cours du premier trimestre de l'année", selon l'entreprise.

* Worldline abandonne 8,3%. Il faut dire que Barclays a dégradé le titre du spécialiste du paiement à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours rehaussé de 12,2 à 14,2 euros. Worldline n'a "aucun véritable catalyseur positif imaginable" en 2024, affirme la banque. Dans l'activité principale de services aux commerçants de Worldline, la décision de la société de rompre ses liens avec des milliers de commerçants à plus haut risque entraînera un frein aux revenus plus important à partir du quatrième trimestre, selon l'analyste. Du point de vue du flux de trésorerie disponible, "la période sera particulièrement difficile" en raison des coûts élevés liés au programme de restructuration.

* Alstom plonge de 7,9%. A 'sous-pondérer' sur le géant ferroviaire, Barclays a réduit son objectif de 8,5 à 8 euros. Les analystes de la banque voient "des problèmes persistants sans solution évidente" dans une note sectorielle plus large sur les sociétés européennes de biens d'équipement, conseillant une approche prudente à l'égard du groupe industriel. Le broker évoque une "déconnexion nette" entre les actions des fabricants de biens d'équipement, qui intègrent actuellement une accélération de la croissance des bénéfices dans un contexte d'assouplissement des perspectives macroéconomiques à l'horizon 2024. "Nous pensons que le consensus est trop optimiste quant à la croissance des chiffres d'affaires et ne prend probablement pas pleinement en compte les vents contraires cycliques".