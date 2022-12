Bilan hebdo : ça sent le sapin pour le CAC40

(Boursier.com) — Le père noël est-il passé avant l'heure dans les salles de marché ? Après une incroyable série haussière de neuf semaines, le CAC40 abandonne 3,37% sur les cinq dernières séances (6.453 pts ce vendredi soir) et signe une deuxième semaine consécutive de repli. Jeudi, l'indice parisien a même subi un revers (-3,09%) dont l'ampleur n'avait plus été aussi forte depuis le 4 mars dernier (-4,97%).

Les investisseurs qui avaient misé sur un 'pivot' des grandes Banques centrales en sont pour leurs frais. Coup sur coup, la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont indiqué que leur politique restrictive était loin d'être terminée. Les trois BC ont relevé leur taux directeur de 50 points de base, comme attendu, mais elles se sont montrées plus 'hawkish' qu'espéré pour les mois à venir.

Mercredi, lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion monétaire, Jerome Powell, patron de la Réserve fédérale, a réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes... Tout débat sur un assouplissement monétaire n'aura lieu que lorsque le FOMC sera convaincu que l'inflation est en train de redescendre. Pas demain la veille.

Jeudi, si la BCE a également décidé de ralentir le rythme de la hausse de ses taux d'intérêt (50 pb contre 75 pb), elle a souligné que le resserrement de sa politique devrait être prolongé et a annoncé qu'elle commencerait en mars à réduire les liquidités fournies au système financier, une arme supplémentaire dans sa lutte contre l'inflation. Christine Lagarde a souligné que les deux points principaux à retenir étaient que non seulement la Banque centrale augmentera encore ses taux d'intérêt, mais que les taux d'intérêt devront encore augmenter 'significativement' à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de moyen terme de 2%.

Malgré les craintes de récession, les cours du brut ont repris un peu de hauteur cette semaine (+3,5%) avec un baril de Brent qui s'échange autour des 79$ ce vendredi. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 104 pts tandis que l'euro poursuit sa remontée, au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.900$ ce soir.

LES VALEURS

* Elior bondit de 12,2%, soutenu par plusieurs notes d'analystes. Citigroup a rehaussé à 'acheter' son opinion sur le titre avec un objectif de cours remonté de 3,3 à 4,1 euros. En fin de semaine, c'est Exane BNP Paribas qui a relevé à 'surperformer' son conseil sur le dossier en maintenant son cours cible à 4,4 euros.

* Vallourec reprend 6,1%, dans le sillage des cours du brut.

* Neoen gagne 4,2%. Le producteur d'énergies renouvelables a bénéficié d'une actualité particulièrement porteuse ces derniers jours : gain de plusieurs contrats (dont 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France), accord de long terme pour fournir 90 MWc d'énergie verte au groupe de mode H&M à partir de son parc solaire de Hultsfred en Suède, ou encore lancement de la construction du plus grand parc solaire du Portugal. Coté analystes, Barclays a rehaussé à 'surpondérer' son opinion sur la valeur tout en remontant son objectif de 40 à 47 euros. Pour le broker, la société dispose d'un ensemble d'actifs équilibré et son portefeuille de projets s'est amélioré.

* Valeo avance de 4,1%. Conformément à ses engagements pris le 30 mars dernier dans le cadre de sa nomination en qualité de Président d'Orange, Jacques Aschenbroich cessera ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de Valeo le 31 décembre. Il sera remplacé dans ses fonctions de Président du Conseil par Gilles Michel à compter du 1er janvier 2023.

A l'inverse, * Plastivaloire décroche de 12,4%, sanctionné après l'annonce de lourdes pertes annuelles malgré une activité en hausse. Sur l'exercice 2021-2022, l'équipementier automobile a essuyé un déficit net de 20,2 ME, contre une perte de 8,8 ME sur l'exercice antérieur, pour un chiffre d'affaires de 704,2 ME, en hausse de 4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre.

* Worldline trébuche de 9,9%, avec Atos (-11,1%) et Capgemini (-7,3%). Le compartiment technologique a de nouveau été pénalisé par les hausses de taux sur le marché obligataire sur des anticipations de poursuite du resserrement monétaire des grandes Banques centrales.

* Kering abandonne 6,2%, avec Hermès (-2,8%) et LVMH qui recule de 3,7%. La publication d'indicateurs de conjoncture pour le moins moroses en Chine a jeté un froid sur le compartiment alors que le pays vient de fortement alléger ses multiples restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail ont notamment reculé de 5,9% le mois passé, la plus mauvaise performance depuis mai, lorsqu'un confinement était en vigueur à Shangaï. Les analystes anticipaient une baisse de 3,7%, contre un repli de 0,5% en octobre. La production industrielle a par ailleurs progressé de 2,2% en rythme annuel en novembre, contre un gain de 5% le mois précédent.

* Carrefour perd 5,7%. Les dernières données de Kantar Worldpanel pour P11 2022, soit la période du 30 octobre au 27 novembre, ne sont pas très bonnes pour le roi des hypers puisque si le trio Leclerc, Intermarché et Système U affiche des gains de part de marché de 0,2 point sur la séquence, Carrefour perd 0,2 pdm (stabilité dans les supers), contre +10 à +30 pb précédemment observé sur 2022. Comme le note Bryan Garnier, Carrefour perd ainsi du terrain pour la première fois en France en 2022. Reste à savoir si cette nouvelle tendance est durable car Carrefour était habitué à gagner des parts de marché grâce à ses fortes MDD et promotions.

* ArcelorMittal cède près de 5%. La pression vendeuse sur le géant de l'acier est à relier à une note de Bank of America qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' avec un objectif fixé à 28 euros. Le marché reste malgré tout largement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont à l''achat', 5 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 33,17 euros.

* bioMérieux recule de 1,9%. Le spécialiste du diagnostic in vitro a pourtant rehaussé ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. La croissance du chiffre d'affaires 2022 (à taux de change et périmètre constants) est désormais attendue stable (précédemment borne haute de l'intervalle -6% / -3%) et le résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 660 millions d'euros (précédemment borne haute de l'intervalle 580 ME / 625 ME).