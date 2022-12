Bilan hebdo / annuel : le CAC40 limite la casse

(Boursier.com) — Le marché parisien termine la dernière semaine de l'année en repli de 1,52%, à 6.473 points ce vendredi soir. Avec un recul de près de 9% sur l'ensemble de 2022, l'indice phare français n'a pas brillé : il affiche sa plus mauvaise performance depuis 2018. Mais après un exercice marqué par une guerre aux portes de l'Europe, l'envolée de l'inflation et des taux obligataires, et un resserrement historique des politiques monétaires des Banques centrales, le CAC40 ne s'en tire pas si mal. Il a même de quoi faire des envieux puisque l'indice large européen Stoxx 600 perd 12,75% depuis le premier janvier tandis que le S&P500 recule de près de 20% et que le Nasdaq abandonne plus de 34% à Wall Street.

Trêve des confiseurs oblige, l'actualité était restreinte cette semaine et seuls quelques indicateurs de second rang sont venus animer le marché. Les rares investisseurs présents ont en profité pour réaliser quelques achats à bon compte : Orpea, Korian et Solutions 30 affichent les 3 plus fortes hausses de la semaine alors que ce sont justement trois des titres qui ont perdu le plus de terrain cette année sur le SBF120.

Sur le marché des devises, l'euro termine l'année à 1,068$ entre banques, en baisse d'environ 6% sur l'année. La devise européenne aura souffert des conséquences de la guerre en Ukraine et d'une politique monétaire de la Banque centrale européenne jugée moins restrictive que celle de la Fed. Le Bitcoin se négocie autour des 16.500$ et présente un passif de 65% sur l'année. Krachs au printemps puis scandale FTX en fin d'année, les cryptos ont enregistré un exercice 2022 pas loin d'être cataclysmique : la valorisation globale du compartiment s'est effondrée de plusieurs centaines de milliards de dollars sur les douze derniers mois. Mais pour les fervents supporters des monnaies virtuelles et de la blockchain, cette purge est sans doute un mal pour un bien. Davantage régulée après ces divers scandales, l'industrie devrait continuer à attirer les institutionnels tandis que les particuliers devraient être mieux protégés à l'avenir.

Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue autour des 84 dollars, en hausse de 6,7% depuis le premier janvier. Le WTI s'échange lui proche des 79$ (+3% en 2022). L'exercice, le deuxième haussier consécutif, a été marqué par une volatilité historique sur les cours de l'or noir avec des prix proches de 140$ en mars, peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis une forte décrue sur fond de craintes d'un net ralentissement économique mondial, voire d'une récession. Les investisseurs anticipent désormais un rebond de la demande chinoise l'année prochaine avec la fin des mesures de restrictions mises en place par Pékin pour face à la pandémie de coronavirus et se préparent à la possibilité d'une offre de brut moins importante avec les sanctions occidentales visant l'or noir russe.