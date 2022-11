Bilan hebdo : 8ème semaine consécutive de hausse !

(Boursier.com) — La place boursière parisienne ne s'arrête plus ! Grâce à un nouveau gain hebdomadaire de 1% à 6.712 pts, le CAC40 a enchaîné une huitième semaine consécutive de hausse pour retrouver ses meilleurs niveaux depuis le printemps dernier ! L'approche du fameux "point pivot" recherché par la Fed demeure LE soutien essentiel des indices boursiers depuis près de deux mois...

La correction du pétrole s'est en revanche poursuivie sous les 84$ le baril de brent, tandis que l'euro est encore remonté à 1,04/$, alors que la banque centrale US a confirmé son intention de lever le pied dans son processus de resserrement monétaire...

La vive remontée des cas de Covid en Chine n'a en revanche pas trop perturbé les marchés, tout comme la récession en Europe qui se profile à l'horizon pour l'hiver ou encore les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine.

L'actualité de la semaine financière a également été marquée par les suites de la faillite de la plateforme FTX et l'onde de choc qui a suivi sur le compartiment : Le Bitcoin se négocie un peu plus bas ce vendredi, sous les 16.500$.

LES VALEURS

Elior : +12%. A la suite d'articles de presse récents et dans le prolongement de l'annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, le groupe Derichebourg (+8%) a confirmé, dans ce contexte et parmi l'ensemble des options à l'étude, l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices. A ce jour, il n'existe cependant aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport. En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur Elior.

LDC : +11%. Le groupe LDC a dégagé au premier semestre de son exercice 2022-2023 un excédent brut d'exploitation de 240,1 ME contre 198,3 ME au 1er semestre de l'exercice précédent, en hausse de 21%. Il représente 8,8% du chiffre d'affaires de la période contre 8,3% à période comparable. Le résultat opérationnel courant s'élève à 120,9 ME (4,4% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur la même période de l'exercice précédent). Le résultat net part du Groupe est en progression à 93,9 ME contre 80,1 ME à période comparable.

LDC avait réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 2.735,5 ME, en hausse de 14,2% (+13,2% à périmètre identique et taux de change constant) sur un an. Les volumes commercialisés baissent de 3,3% et de 4,2% à périmètre identique mais les revalorisations tarifaires ont favorisé les facturations.

En dépit du contexte inflationniste persistant, LDC annonce disposer d'une bonne visibilité sur le deuxième semestre de son exercice, intégrant l'ensemble des hausses de charges attendues sur la période. Le groupe reste toutefois vigilant quant à la situation sanitaire pour l'instant maîtrisée et à l'évolution de la consommation à l'approche des fêtes de Noël. Compte tenu de cette bonne visibilité, LDC a l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires associé à un taux de marge opérationnelle courant d'au moins 4,5%. L'atteinte de ces objectifs sera également conditionnée par l'obtention de hausses tarifaires indispensables dans le pôle Traiteur.

Pour l'exercice 2023-2024, le groupe se dit en ordre de marche pour faire face à l'inflation des coûts de l'énergie et des autres charges opérationnelles sur tous ses pôles et l'ensemble de la filière volaille (couvoirs, usines d'aliments et éleveurs). Dans cette perspective, de nouvelles revalorisations tarifaires sont déjà en discussion avec l'ensemble des clients à hauteur de 10% en moyenne pour la volaille en France et de plus de 15% dans le traiteur.

A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

Technicolor rebondit de 11% avec Vantiva

M6 : +10% suivi de LFE

Haulotte : +8% avec Atos, Virbac

FNAC Darty : +7% suivi de Bastide, Wavestone

Ubisoft : +6% avec Quadient et Seb

A la baisse

Poxel rechute de 19% suivi de Navya (-18%), Nicox (-16%), Lysogène (-16%) et Adocia qui retombe de 10%

OVH : -5%. La Banque européenne d'investissement a confirmé accorder à OVHcloud un financement dédié à ses investissements en Europe, comme cela a été annoncé début novembre. Cette facilité de crédit d'un montant de 200 millions d'euros marque la volonté de la BEI de soutenir activement les acteurs européens du numérique. Cet engagement s'inscrit dans la droite ligne des priorités de l'UE en matière d'autonomie stratégique pour les nouvelles technologies.

Ce premier financement au profit d'un pure player du cloud, d'un montant maximum de 200 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement a pour vocation d'accompagner le Groupe dans son expansion en Europe.

Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d'ici la fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable.

Teleperformance : -4%. Le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client a annoncé avoir entamé des discussions avec UNI Global Union, une fédération syndicale mondiale représentant les travailleurs des services dans 150 pays. Les deux parties travaillent actuellement avec diligence dans le but de parvenir rapidement à un accord mutuel mondial sur les droits des travailleurs... L'accord ciblé façonnerait un cadre global décrivant la relation entre Teleperformance et UNI Global Union.

Rappelons que suite aux récents remous occasionnés en Colombie, le groupe a décidé de se retirer du segment "le plus offensant" de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de "l'affaire colombienne". "Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a annoncé le management.

Believe : -3% avec Aures, Bigben, Icade (-2%) avec Valeo, Technip Energies et Genfit