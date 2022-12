Bilan 2022 : la Défense à la fête en Bourse, l'immo et la tech au tapis

(Boursier.com) — A un peu plus de 24 heures de la fin d'année boursière, l'heure est logiquement venue de tirer un bilan sur ce millésime 2022. Un exercice qui ne restera pas dans les annales même s'il fut très intéressant à suivre pour les spécialistes. Il faut dire qu'entre la guerre en Ukraine, la flambée de l'inflation, la forte hausse des taux d'intérêt et la poursuite de la crise sanitaire en Chine, 2022 n'a pas été de tout repos pour les entreprises comme les investisseurs. Globalement, les actions mondiales (indice MSCI ACWI) ont perdu un cinquième de leur valeur cette année, leur plus mauvaise performance depuis 2008. Sur le Vieux continent, l'Euro Stoxx 600 affiche un repli de près de 13%. Le CAC40 n'a pas à rougir avec un passif qui se limite à moins de 9%.

Pourtant, comme toujours, là où il y a des perdants, il y a des gagnants. La guerre a ainsi été une aubaine pour les groupes de Défense, tandis que la hausse des taux d'intérêt a stimulé les marges de crédit des banques. Alors que l'environnement de taux zéro se dissipait, "on pourrait dire que nous avons eu une purge sur les investissements spéculatifs, et les regards se sont finalement attentivement focalisés sur les fondamentaux des entreprises et leurs perspectives", affirme à 'Bloomberg' James Rutherford, responsable des actions européennes chez Federated Hermes Limited.

La Défense à la fête

Le secteur de la Défense est donc le grand gagnant de 2022 en Europe. Confrontés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gouvernements européens ont rapidement réagi en annonçant une forte hausse de leur budget et de leurs capacités militaires après l'avancée des troupes russes vers l'Ouest. Une situation qui a profité aux grands acteurs européens de l'industrie tels que l'Allemand Rheinmetall, qui avec un gain de 130% est le titre qui a le plus performé sur le Vieux continent cette année. D'autres noms du secteur comme Thales, Dassault Aviation et SAAB ne sont pas en reste avec des progressions comprises entre 60 et 80%.

L'énergie logiquement plébiscitée

Autre grand bénéficiaire du conflit en Ukraine, le compartiment des matières premières qui a tiré profit de la flambée des prix du pétrole et du gaz sur fond de grave crise énergétique en Europe. De nombreuses majors pétrolières ont enregistré des bénéfices exceptionnels au cours de six premiers mois de l'année et ont choyé leurs actionnaires en versant de copieux dividendes et en réalisant d'importants rachats de titres. Glencore et BP, avec des hausses respectives de 62% et 48%, pointent en haut du palmarès annuel. Globalement, l'énergie est le sous-indice le plus performant au sein du Stoxx 600 avec un gain d'environ 30%.

Sursaut des banques en fin d'exercice

Grâce à une belle fin d'année sur fond de remontée des taux d'intérêt, les banques présentent un bilan tout à fait honorable. Si BNP Paribas (-11%) et la Société Générale (-22%) ont perdu du terrain depuis le premier janvier, d'autres établissements financiers affichent un bilan qui a de quoi faire des envieux à l'image d'UBS (+5%) ou de l'Espagnol CaixaBank (+52%). Le Credit Suisse s'est par ailleurs encore démarqué, mais pas dans le bon sens. Le titre de la banque helvétique a fondu de 67% après avoir perdu près d'un cinquième de sa valeur en une journée à la suite de l'annonce d'une perte de 4 milliards de dollars et d'une profonde refonte de ses activités.

La pharmacie confirme son statut de défensive

Profitant de son statut de défensif, le secteur pharmaceutique s'est également bien comporté. Avec une hausse de 5%, Sanofi a nettement surperformé le CAC40, mais d'autres grandes sociétés pharmaceutiques européennes font nettement mieux : AstraZeneca a gagné plus de 30% sur l'année, tandis que le Danois Novo Nordisk a bondi de 25%.

L'immobilier à la peine

Les opérateurs qui avaient misé sur le secteur immobilier en début d'année en sont eux pour leurs frais. Et ce n'est sans doute pas fini alors que les taux sont encore appelés à augmenter. Au sein du compartiment, qui affiche sa plus mauvaise performance depuis 2008, le Suédois SBB a chuté de 70%. Les Françaises Nexity (-37%), Icade (-36%) ne font guère mieux. Autre secteur très sensible à la remontée des taux, la technologie. Compte tenu de la chute de plus de 37% du Nasdaq, les quelques valeurs liées au compartiment cotées à Paris n'ont pas réalisé de miracle : STMicro recule de 24%, Capgemini abandonne 28% et Worldline cède 26%.

Tout comme les distributeurs

Les détaillants non alimentaires ont également souffert alors que l'inflation érode les dépenses de consommation des ménages et la flambée des prix augmente les coûts des intrants des entreprises. Les Britanniques Marks & Spencer et JD Sports plongent de 40% tandis que la société de mode en ligne allemande Zalando décroche de plus de 50%.

Quid de 2023 ?

Lundi, 2023 sera là. Mais l'horizon sera aussi bouché qu'en ce 29 décembre 2022 et rien ne dit que le nouvel exercice sera plus brillant. L'inflation promet d'être encore élevée, les Banques centrales vont continuer à resserrer leur politique monétaire, la récession pointe le bout de son nez et le Covid fait encore des siennes ... Dans ces conditions, James Rutherford estime que "la sélection de titres sera cruciale au cours de l'année à venir", prédisant que "le marché deviendra encore plus discriminant au niveau des entreprises".