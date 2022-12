Bilan 2022 : Dassault Aviation et Thales au top, Orpea au fond du trou

-8,5%. A quelques heures de la fin d'année boursière, le bilan du CAC40 en 2022 n'est clairement pas brillant. Mais après un exercice marqué par une guerre aux portes de l'Europe, l'envolée de l'inflation et des taux obligataires, et un resserrement historique des politiques monétaires des Banques centrales, le marché parisien ne s'en tire pas si mal. Il a même de quoi faire des envieux puisque l'indice large européen Stoxx 600 perd lui 12,5% depuis le premier janvier tandis que le S&P500 recule de près de 20% et que le Nasdaq abandonne plus de 33%.

Dassault Aviation, Thalès et SES-imagotag au sommet

(Boursier.com) — Même si le marché parisien s'est donc plutôt bien défendu en 2022, seule une trentaine de valeurs du SBF120 est sur le point de terminer l'exercice sur un bilan positif. Comme au niveau européen, ce sont les acteurs de la Défense et les sociétés pétrolières qui ont tiré leur épingle du jeu. Dassault Aviation (+64,8%) et Thalès (+56,5%) occupent ainsi les première et troisième place du palmarès. Entre les deux figure SES-imagotag (+64,6%) qui a rejoint l'indice à la mi-décembre après avoir atteint un sommet en Bourse, fort d'une très solide performance opérationnelle et financière. Le leader des études Ipsos (+42,5%) et Vallourec (+38,2%) complètent le Top5.

Orpea, Atos et Valneva ont plongé

Sans surprise, Orpea est le bonnet d'âne de l'année avec un titre qui a fondu de plus de 90%. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a emporté avec lui Korian (-64,7%) après de multiples affaires qui ont conduit le groupe à changer de direction et à se lancer dans une profonde restructuration. Avec une action en chute de 75%, Atos a également connu une année noire. La situation de l'ESN n'a cessé de se dégrader avec un enchaînement de mauvaises nouvelles comme une crise de gouvernance, un avertissement sur résultats et l'annonce d'une vaste et coûteuse réorganisation.

Solutions 30 a également décroché de 75%, sanctionné après un exercice très compliqué du côté opérationnel et une perte nette sur six mois. Valneva (-74%) est durement retombé après un exercice 2021 historique en lien avec la pandémie de Covid-19. Le laboratoire compte désormais sur ses développements en cours contre la maladie de Lyme et le Chikungunya pour repartir de l'avant. Enfin, dans le secteur automobile, Faurecia (-63%), qui a changé de dimension avec le rachat de Hella, a aussi souffert. Plastic Omnium (-40%) et Valeo (-36,7%) ont également été à la peine. Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et les craintes de baisse de la demande avec l'envolée de l'inflation et les craintes de récession ont pénalisé les équipementiers.