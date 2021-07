Bic : révision en hausse de l'objectif de chiffre d'affaires annuel

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du S1 2021 du groupe Bic de 916,7 ME a augmenté de 26,2% à taux de change constants. L'impact défavorable de la variation des devises (-7,2 points) s'explique principalement par la baisse du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. À base comparable, la croissance a été de 22,5%, hors impact des acquisitions et cessions.

La marge brute du premier semestre a progressé de 3,9 points à 51,7%, contre 47,8% au premier semestre 2020. En excluant la sous-absorption des coûts fixes de 2020 due à la pandémie de COVID-19, la marge brute a augmenté de 1,7 point. Cette amélioration est due à la forte augmentation des ventes de briquets en Amérique du Nord, à une baisse des dépenses de promotion en soutien du développement de l'activité et à des économies de coûts de production et d'approvisionnement en matières premières.

Cette amélioration a été partiellement neutralisée par un effet de change défavorable des devises d'Amérique latine par rapport au dollar américain. La Marge d'exploitation ajustée ressort à 18,1% au S1.

À fin juin 2021, la position nette de trésorerie était de 366,7 millions d'euros, et incluait l'impact des cessions du siège de Clichy et de Pimaco. L'impôt lié à la vente du siège social (46 millions d'euros) sera payé plus tard dans l'année. Les flux nets de trésorerie liés à l'exploitation ont été affectés par une augmentation du besoin en fonds de roulement due à l'augmentation des créances clients liée au chiffre d'affaires élevé du premier semestre.

Révision des perspectives 2021 (sur la base des hypothèses de marché actuelles)

"Sur la base des performances du premier semestre et des hypothèses actuelles de marché, et en dehors toute détérioration importante au cours du second semestre, nous révisons à la hausse notre objectif de chiffre d'affaires 2021 et prévoyons désormais une croissance à taux de change constants comprise entre +9% à +11%" commente la direction.

"Le reste de l'année sera affecté par la hausse des coûts des matières et la désorganisation actuelle des chaînes d'approvisionnement, avec pour conséquence des coûts de matières premières, de transport et de distribution plus élevés qu'initialement prévu. Nous prévoyons une augmentation du besoin en fonds de roulement due notamment à la constitution de stocks stratégiques destinés à sécuriser nos approvisionnements et les livraisons à nos clients pour 2022. L'objectif de Free Cash-Flow 2021 reste supérieur à 200 millions d'euros".