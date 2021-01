Bic rejoint plus de 1.500 chefs d'entreprise qui s'engagent à favoriser la diversité et l'inclusion au travail

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Bic renforce son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion (D&I) sur le lieu de travail. Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, rejoint l'Action des chefs d'entreprise pour la diversité et Inclusion (CEO Action for Diversity and InclusionTM, CEO Action), la plus importante initiative sur ce sujet portée par des dirigeants d'entreprises.

En rejoignant le CEO Action, Gonzalve Bich s'engage à agir pour renforcer une culture de l'entreprise ouverte qui célèbre la diversité et l'inclusion et encourage le dialogue sur ces sujets.

"Rejoindre CEO Action nous permet d'exprimer notre fierté à honorer la diversité des communautés que nous servons et à favoriser une culture qui encourage nos collaborateurs à être curieux, à comprendre et à accueillir des cultures, des religions et des origines différentes", explique Gonzalve Bich. "En tant que marque mondiale, il est de notre responsabilité d'avoir un impact positif sur le monde au-delà des produits que nous offrons. Le changement commence au niveau local, et nous devons tous travailler ensemble pour créer un monde accueillant et favorable à tous, où les inégalités sont remises en question, et où chaque personne est considérée, soutenue et traitée équitablement".

Dirigé par PwC et un comité de pilotage composé de dirigeants de différents secteurs, l'engagement CEO Action définit les mesures spécifiques que les chefs d'entreprise prendront pour cultiver un environnement de confiance où toutes les idées sont les bienvenues, dans le but d'aborder les problèmes de tensions culturelles et de promouvoir la diversité au coeur de la culture de l'environnement de travail.

Les valeurs décrites dans l'engagement s'inscrivent dans la continuité des efforts continus de Bic pour promouvoir une culture où les personnes de toutes origines peuvent s'épanouir et ajoutent un niveau supplémentaire de responsabilité. Tout récemment, BIC a lancé Allyship Program, un programme qui met en relation les collaborateurs dans toute l'organisation afin de promouvoir et célébrer la diversité, de favoriser l'inclusion et de mettre en valeur les multiples cultures, religions, langues, âges, origines et expériences qui composent BIC.

En rejoignant plus de 1.500 présidents et dirigeants d'entreprise qui font déjà partie de l'initiative CEO Action for Diversity and Inclusion, Gonzalve Bich s'engage à prendre les mesures suivantes :

-Mettre en place des conversations complexes et parfois difficiles, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion pour renforcer un esprit de confiance au sein de l'entreprise

-Mettre en place et développer des programmes de formation pour lutter contre les préjugés inconscients

-Partager les meilleures pratiques, tout en tirant les leçons de celles qui ont échoué

-Créer et partager régulièrement avec le Conseil d'administration des plans stratégiques de D&I.