Bernard Peillon, ancien Président d'Hennessy rejoint le Board d'Arianee

(Boursier.com) — Bernard Peillon, ancien Président d'Hennessy (LVMH) rejoint le Board d'Arianee en tant qu'administrateur indépendant

Arianee, acteur leader des NFTs appliqués à l'industrie de la mode et du luxe annonce l'entrée de Bernard Peillon, figure reconnue et ancien grand patron de l'industrie du luxe, au conseil d'administration d'Arianee SAS, en qualité d'administrateur indépendant.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le luxe, Bernard Peillon a été Président-Directeur Général de Hennessy jusqu'en 2020. En treize ans, il a contribué à faire de la maison de cognac française, la marque internationale de spiritueux premium la plus valorisée au monde, tout en parvenant à la hisser parmi les 100 marques les plus puissantes dans le monde. Avant de rejoindre Hennessy, Bernard Peillon a occupé plusieurs postes de direction au sein de grands groupes internationaux, dont LVMH et Danone, notamment en qualité que PDG de Ruinart - la plupart des postes occupés ont eu une envergure internationale notamment sur des marchés stratégiques, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

"En tant qu'administrateur indépendant au Board d'Arianee SAS, Bernard Peillon apporte sa maîtrise exceptionnelle du secteur du Luxe, son expérience et sa réputation pour aider la startup à s'emparer des nouveaux défis qui attendent les groupes et maisons de luxe" commente l'établissement. "Son expertise pointue des défis de la distribution mondiale, de l'engagement, des nouvelles exigences des consommateurs, notamment quant à leur quête de plus d'authenticité et de transparence et son expérience dans la mise en oeuvre d'initiatives technologiques à grande échelle sur les produits de luxe, apporteront une perspective unique à l'équipe d'Arianee".