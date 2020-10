Bénéteau : une performance financière supérieure aux objectifs cet été

Crédit photo © Bénéteau

(Boursier.com) — Le groupe Bénéteau a présenté un chiffre d'affaires de 1,149 milliard d'euros à fin août 2020 (12 mois sur un exercice de transition de 16 mois clôturant le 31 décembre 2020). Ce chiffre d'affaires est en retrait de -14% comparé à 2019, mais supérieur aux prévisions qui se situaient entre -16% et -18%. La division Bateaux est en retrait de 15% à 975,3 ME.

Après la sortie du confinement, le groupe annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires meilleur que prévu sur la période juin/août 2020, tant dans le Bateau que dans l'Habitat, grâce notamment un niveau soutenu de livraisons pendant la période estivale et à des reports de commandes plus faibles qu'anticipés.

La marge d'EBITDA est proche de 10%, meilleure que la prévision de 8%, grâce à des mesures de variabilisation de coûts mises en oeuvre dès les premières semaines de confinement. Le résultat opérationnel courant recule de 63% à 30 ME, soit une marge de 2,6% également supérieure aux prévisions et commençant à bénéficier du plan de rationalisation des investissements.

L'impact économique du Covid-19 sur le résultat opérationnel courant de la période est estimé à 53,6 ME, dont 67,5 ME liés aux 6 semaines d'arrêt de production (60 ME pour le Bateau et 7 ME pour l'Habitat) et 9,6 ME de coûts résiduels des mesures d'activités partielles à la charge de Bénéteau, compensés par 8,7 ME de réductions de coûts indirects et un impact de 14,8 ME sur l'intéressement et la participation.

Le Free Cash Flow à fin août s'est élevé à 90 ME (contre -6,5 ME en 2018/2019) grâce notamment à une réduction des stocks de 40 ME et une baisse des investissements de 26,5 ME. La trésorerie nette de dettes financières en fin de période ressort ainsi à 156 ME, en amélioration de 58 ME par rapport au 31 août 2019, incluant une hausse technique de +9 ME de l'endettement financier, conséquence d'une comptabilisation en dette financière des contrats de location, lors du passage en IFRS16.

Bénéteau estime que son chiffre d'affaires de la période septembre/décembre 2020 devrait être en retrait de 25 à 30% par rapport à la même période de 2019, principalement en raison de la baisse importante d'activité des loueurs et des facturations de la division Habitat. Compte tenu de la forte saisonnalité de ses activités, l'EBITDA et le résultat opérationnel courant sur la période septembre/décembre sont traditionnellement négatifs.

Les éléments non courants relatifs au plan " Let's Go Beyond ! " et aux mesures d'adaptation industrielle seront comptabilisés à fin décembre 2020. Ils sont évalués à ce stade entre 75 à 90 ME et comprennent à la fois les dépréciations d'actifs découlant du plan stratégique et les coûts d'adaptation des capacités de production et des frais de structure à l'évolution attendue des marchés post Covid-19.

Les prochains rendez-vous seront le 25 février 2020 pour le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 (16 mois) et le 17 mars 2020 pour les résultats annuels de l'exercice 2019-2020 (16 mois) ainsi que des éléments prévisionnels sur l'exercice 2021.

Pour faire face à l'annulation de la plupart des salons d'automne, de nouvelles initiatives innovantes ont été prises par toutes les marques : l'organisation d'événements, d'essais privés et de journées exclusives en France (Cannes-Mandelieu, La Rochelle, Les Sables d'Olonne) et à l'étranger (Monaco, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis). Le Groupe prépare également l'ouverture de salons virtuels (du 10 au 12 décembre) et la création de nouveaux formats digitaux plus immersifs et interactifs