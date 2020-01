BELFOR annonce son rapprochement avec CMBB

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BELFOR, leader mondial de l'assainissement et de la remise en état après sinistre, annonce son rapprochement avec CMBB, entreprise qui intervient sur tous les chantiers relatifs à la rénovation et l'entretien post-sinistre du patrimoine immobilier de clients professionnels et particuliers.

Une acquisition qui permet à BELFOR d'enrichir son offre de services sur la partie rénovation et intensifie sa présence sur le segment particulier.

Grâce à cette opération de mise en commun de compétences, les deux sociétés sont aujourd'hui en mesure d'offrir partout en France une gamme complète de services après un sinistre : de l'évaluation des dommages, à la remise en état jusqu'à la rénovation.