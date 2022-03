beaconsmind quintuple son chiffre d'affaires au 2e semestre 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de beaconsmind a augmenté de 554% en 2021, passant de CHF 0,15 million à environ CHF 0,98 million au cours du 2e semestre 2021.

L'Ebitda s'est amélioré au cours de la période de référence, passant de CHF -0,9 million à CHF -0,77 million (+14%).

Les revenus récurrents (ARR) de la suite logicielle beaconsmind représentent environ 90% des revenus totaux, tandis que les revenus liés au matériel et à l'installation représentent les 10% restants.

La marge brute pour l'année s'est élevée à 89,9%.

Le bilan est solide après l'augmentation de capital, sans dette en cours et avec environ 5,55 millions CHF de liquidités.

En décembre 2021, beaconsmind a obtenu des liquidités s'élevant à 5,8 millions CHF grâce à une augmentation de capital réalisée auprès d'un investisseur institutionnel. Les ressources financières seront utilisées afin de poursuivre le développement du réseau de distribution et des capacités d'installation ainsi que pour l'expansion sur de nouveaux marchés.

La société prévoit une augmentation significative du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours 2021/2022.

La société a réalisé avec succès le de-listing de son titre de la Bourse de Vienne à compter du 18 mars 2022. beaconsmind a l'intention de retirer son titre de la Bourse de Paris Euronext dans les mois à venir. beaconsmind AG sera bientôt cotée à la Bourse de Francfort (y compris Xetra).

Max Weiland, PDG de beaconsmind, commente : "Nous sommes satisfaits de l'évolution au cours du premier semestre 2021/2022. Nous avons poursuivi notre expansion internationale et progressé tant dans l'approche de nouveaux clients que dans les opérations commerciales avec les clients du portefeuille. Nous sommes également très satisfaits du démarrage du second semestre. Avec Prodes, nous avons acquis un groupe de mode tchèque de premier plan comme nouveau client et avons commencé le déploiement en République Tchèque et en Slovaquie. De plus, nous avons aussi pu accueillir le joaillier italien Nove25 comme nouveau client".