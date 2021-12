BCE : vers un renforcement de l'APP ?

(Boursier.com) — Vers un APP musclé ? Les responsables politiques de la Banque centrale européenne réfléchiraient à une augmentation temporaire du programme d'achat d'actifs (APP) de longue date afin de contrer d'éventuels effets négatifs liés à la fin du programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le fameux PEPP. Cette mesure, qui doit être discutée lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, le 16 décembre, viserait notamment à maintenir les rendements obligataires sous contrôle même après la fin du PEPP, dont l'enveloppe totale atteint 1.850 milliards d'euros, sans engager une puissance de feu trop importante à un moment où l'inflation est déjà élevée et les perspectives de croissance incertaines.

Selon plusieurs sources de 'Reuters', un compromis serait clairement en train de se former autour du renforcement de l'APP, mais des limites à la taille et à la durée de l'engagement seraient engagées. Dans tous les cas, les achats d'obligations à partir d'avril seraient nettement inférieurs au volume combiné des programmes d'urgence et des programmes existants utilisés actuellement.

Le débat, inhabituellement animé au sein du Conseil, est alimenté par des vues divergentes sur l'inflation. Les colombes, dont l'économiste en chef Philip Lane, voient l'inflation chuter rapidement l'année prochaine, puis rester en dessous de l'objectif pendant les années à venir. Les 'faucons', quant à eux, craignent que l'inflation ne reste au-dessus de 2% pendant de longues années.

Bien que les faucons fassent maintenant campagne pour ne pas augmenter les achats d'obligations dans le cadre du PPA, qui s'élèvent actuellement à 20 milliards d'euros par mois, beaucoup admettent en privé qu'il est tout simplement trop risqué d'arrêter brutalement ces achats d'actifs, et qu'une augmentation est donc nécessaire pour amortir les turbulences des marchés. Ils réclament toutefois une flexibilité et une optionnalité plus grandes que d'habitude, ce qui obligerait la BCE à reconfirmer régulièrement les volumes de relance, comme elle l'a fait au cours des derniers trimestres, lorsque les volumes d'achat d'urgence étaient décidés toutes les deux réunions.

Une augmentation illimitée des achats d'obligations est hautement improbable, selon les sources de l'agence, tout comme la création d'un programme entièrement nouveau, comme le préconisent certains responsables politiques. Reuters précise que la BCE pourrait signaler que le PEPP resterait prêt à être déployé même après le 31 mars et que les quelque 100 milliards d'euros qui y restent pourraient alors être utilisés en cas de turbulences excessives sur les marchés.