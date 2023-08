BCE : une grande institution financière pense que le cycle de hausse de taux est terminé

(Boursier.com) — Nomura estime que l'économie de la zone euro stagne, mais que le pire est désormais derrière nous. Dans leur rapport mensuel sur les perspectives économiques mondiales, les équipes de la société financière japonaise affirment que bien que l'inflation dans la zone euro soit susceptible de chuter fortement en 2023, elle devrait rester bien au-dessus de l'objectif de la BCE pendant un certain temps, notamment en ce qui concerne l'inflation de base. Elles pensent néanmoins que le cycle de hausse de la BCE est terminé, avec un taux de facilité de dépôt final de 3,75%, et n'anticipent pas de réductions de taux avant le quatrième trimestre 2024.

Le discours de la BCE est en effet devenu plus accommodant et l'Institution est devenue plus attentive aux implications d'une augmentation des taux directeurs de plus de 400 points de base. Cela dit, Nomura reconnait le risque fort d'un scénario dans lequel la BCE continue à augmenter jusqu'à la fin de l'année, en réponse à des données d'inflation plus fortes que prévu (ce que nous avons déjà vu).

Les stratèges de Nomura voient par ailleurs plusieurs autres risques peser sur les perspectives de la zone euro : il y a tout d'abord de bonnes raisons de croire que la durée des décalages (impact des hausses de taux sur l'économie) sera long dans ce cycle de resserrement monétaire, et donc qu'il existe des risques que nous n'ayons pas encore vu le plein effet du resserrement monétaire. En outre, si l'Europe subit un hiver froid et la consommation de gaz naturel ne s'ajuste pas suffisamment pour éviter les 'blackouts', cela pourrait conduire à une récurrence du choc 'stagflationniste' observé à l'hiver 2022/23. Enfin, l'inflation sous-jacente de la zone euro pourrait s'avérer plus persistante que prévu, si la croissance des salaires continue de s'accélérer et si les hypothèses selon lesquelles les entreprises rognent leurs marges bénéficiaires ne se matérialisent pas.