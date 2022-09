BCE : une décision historique, qu'en pensent les spécialistes ?

(Boursier.com) — Les spécialistes sont déjà nombreux à revenir sur la décision historique de la BCE de la mi-journée, à savoir une hausse des taux de 75 points de base. Wolfgang Bauer, gérant au sein de l'équipe Taux de M&G, explique que "sa crédibilité en tant que gardienne de la stabilité des prix en Europe étant en jeu, la BCE a opté aujourd'hui pour la plus forte hausse de taux de son histoire. Il n'est pas certain cependant que l'accélération du processus de normalisation par la hausse de 0,75% d'aujourd'hui ait un effet tangible sur l'inflation au cours des prochains mois. L'augmentation des prix de l'énergie et autres matières premières se glisse dans l'inflation, car la hausse des prix des intrants oblige les entreprises à répercuter la douleur - du moins en partie - sur leurs clients. Cette inflation par les coûts, causée dans une large mesure à des chocs d'offre, est très difficile à combattre avec les outils de politique monétaire. Pour être franc, même la hausse la plus ambitieuse des taux d'intérêt par la BCE ne permettra pas de rouvrir le Nord Stream 1. On peut penser qu'un plafonnement des prix de l'énergie serait l'outil politique le plus efficace dans ces conditions très particulières".

William Gerlach, Country Manager France chez iBanFirst, explique lui qu'"une hausse des taux de 75 points de base par la BCE était tout simplement inimaginable il y a un an de cela. Cela n'aurait même pas été discuté par les analystes de marché. C'est donc significatif. Soit nous sommes entrés dans un nouveau monde, soit les banques centrales (et au premier rang la BCE) commencent vraiment à s'inquiéter du risque d'inflation persistante... Aujourd'hui, la BCE a révisé fortement à la hausse ses prévisions d'inflation, les faisant passer de 6,8% à 8,1% pour cette année. En outre, la BCE considère désormais que l'inflation sera durablement au-dessus de son objectif de 2% puisqu'elle prévoit qu'elle soit ancrée à 2,3% en 2024 (contre 2,1% lors de la précédente estimation). Cela signale clairement que le cycle de durcissement monétaire de la BCE n'en est qu'à ses débuts..."

"Alors que la crise énergétique mondiale se développe et que l'Europe en subit les conséquences, la BCE a profité de l'occasion pour accélérer le resserrement de sa politique avant que les dommages économiques causés par le choc énergétique ne deviennent trop importants. Il était particulièrement important pour la crédibilité de la BCE de procéder à une hausse "jumbo" lors de la réunion d'aujourd'hui, compte tenu de la pression à la baisse croissante sur l'euro et de la pression à la hausse sur les rendements obligataires ces derniers jours", affirme Anna Stupnytska, Global Macro Economist chez Fidelity International. "Pour l'instant, les faucons de la BCE font la loi car la lutte contre l'inflation élevée est la principale priorité, mais nous pensons que la fenêtre pour de nouvelles hausses se referme rapidement à mesure que la réalité des perturbations de l'approvisionnement en gaz se fait sentir. Nous continuons de penser que la BCE abandonnera son cycle de hausse plus tard dans l'année. Nous notons toutefois que l'évolution macroéconomique en Europe reste incertaine et qu'elle dépendra essentiellement de l'ampleur et de la composition des réponses budgétaires, qui détermineront à leur tour la trajectoire de la BCE à partir d'aujourd'hui".

"La BCE a rejoint le club des 75 points de base", note Seema Shah, stratège chez Principal Global Investors. "La hausse du taux directeur d'aujourd'hui, la plus importante de l'histoire de la zone de la monnaie unique, intervient malgré la récession qui s'annonce et témoigne de l'énormité du défi de l'inflation auquel est confrontée la banque centrale".