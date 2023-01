BCE : un autre gouverneur plaide pour deux hausses de taux de 50 pb en février et mars

(Boursier.com) — Une nouvelle voix au sein de la Banque centrale européenne s'élève pour des hausses de taux d'un demi point en février et mars. Bostjan Vasle, membre du Conseil des gouverneurs, considère que "le projet de relever encore les taux d'intérêt directeurs de 50 points de base lors des deux prochaines sessions est une réponse adéquate aux tendances et attentes inflationnistes actuelles".

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait signalé lors de la dernière réunion de la BCE en décembre qu'une hausse d'un demi-point était prévue pour février, avec une autre possible en mars. La semaine passée, la dirigeante a répété que l'Institution continuera à remonter ses taux d'intérêt tant que l'inflation reste trop forte. "L'inflation à tous points de vue, quelle que soit la façon dont vous la regardez, est bien trop élevée", a déclaré la dirigeante depuis Davos. "Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons entrés en territoire restrictif suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable".

"L'inflation reste élevée, et est de plus en plus affectée par la hausse des prix des services ces derniers mois", a souligné ce jour le président de la Banque centrale de Slovénie.