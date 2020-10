BCE : "S'il faut faire plus, nous ferons plus", déclare Christine Lagarde

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne est prête à aller plus loin. Alors que la crise sanitaire s'intensifie à nouveau sur le Vieux continent, l'Institution basée à Francfort pourrait renforcer son action pour faire face à une éventuelle dégradation de la conjoncture liée au renforcement des mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Dans un entretien accordé au quotidien 'Le Monde', Christine Lagarde affirme : "après le rebond observé cet été, la reprise était inégale, incertaine et incomplète. Elle risque désormais de s'essouffler. Nous serons très attentifs aux indicateurs tout au long de l'automne". Tandis que les nouvelles prévisions de la BCE sont attendues pour décembre, la dirigeante affirme : "nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités de notre boîte à outils. S'il faut faire plus, nous ferons plus".