BCE : qu'en pensent les spécialistes ?

(Boursier.com) — Les réactions sont comme d'habitude nombreuses après la dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Petit tour d'horizon.

Dave Chappell, gérant senior obligataire chez Columbia Threadneedle Investments, explique que si la hausse des taux de 50 points de base n'est pas une surprise, le ton de la déclaration de Mme Lagarde, lors de la conférence de presse, était un peu plus belliqueux qu'attendu. "Le fait que les taux d'intérêt 'augmentent de manière significative' laisse penser que les hausses futures pourraient rester au niveau actuel, et la présidente n'a guère contesté ce point, bien que la dépendance aux données déterminera la trajectoire future des taux. Le resserrement quantitatif commencera par l'arrêt du réinvestissement d'une partie des obligations arrivant à échéance à partir de début mars, et le rythme d'environ 15 milliards d'euros par mois de roll off sera réévalué à la fin du deuxième trimestre".

Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire chez Candriam, note lui que "la BCE s'est montrée extrêmement optimiste" en affirmant que " les taux d'intérêt devront encore augmenter de manière significative à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour garantir un retour rapide de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme. De plus, les nouvelles projections des services de la BCE ont mis en évidence le risque d'inflation en 2023 avec un taux moyen de 6,3% (contre 5,5%) et de 2,4% en 2025. Enfin, la BCE commencera son programme de resserrement quantitatif lié au AA au début du mois de mars 2023. Toutes ces mesures vont mettre la pression sur les marchés obligataires. Comme nous prévoyons une augmentation de l'offre en 2023, il y a un risque évident de taux d'intérêt élevés, ce qui pourrait fragiliser le marché immobilier. En 2023, la BCE va jouer un jeu dangereux. Une récession se profile et la forte réduction des liquidités est à surveiller dans les premiers mois de 2023".

Pour Anna Stupnytska, économiste Global Macro chez Fidelity International, "le ton belliciste de la BCE suggère qu'elle prépare les marchés à un nouveau resserrement par le biais de hausses de taux et d'un resserrement quantitatif, mais nous considérons le Conseil des gouverneurs comme des colombes déguisées en faucons. Nous nous attendons à ce que la BCE soit désormais dépendante des données. Si la croissance à court terme surprend à la hausse, en partie grâce à un hiver plus chaud au début de 2023, la BCE devrait poursuivre son resserrement, avec deux autres hausses de 25 points de base à venir au premier semestre, le cycle politique se terminant à un taux terminal de 2,5%, inférieur à ce que le marché price actuellement. Nous pensons qu'il s'agit d'une position suffisamment restrictive pour faire baisser l'inflation et empêcher qu'une profonde récession ne se produise en même temps".

"La BCE a relevé les taux de 50 points de base mais les taux culmineront bien plus haut au vu des indications données sur la base d'une révision marquée des prévisions d'inflation", commente enfin Samy Chaar, chef économiste de la banque Lombard Odier. "En dépit de la dégradation des prévisions de croissance, le resserrement mis en oeuvre n'est pas suffisant et il faudra en faire davantage, cela semble être le principal message du jour."