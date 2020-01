BCE : les points 'chauds' à surveiller jeudi

(Boursier.com) — Deuxième réunion pour Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne demain. A l'image de la première, le marché n'attend pas de grosses annonces à l'issue de ce premier rendez-vous de l'année pour l'Institution basée à Francfort.

Le discours de Christine Lagarde à suivre de près

Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé chez Amplegest, affirme ainsi que la "politique accommodante devrait être réitérée. Tout au plus attendrons nous la confirmation d'une vision plus optimiste sur l'économique européenne. Les commentaires de Mme Christine Lagarde seront intéressants et donneront une tendance pour l'année 2020. Elle devrait par ailleurs persister dans sa demande de relances budgétaires de la part des pays de la zone euro, à commencer par l'Allemagne. Enfin, elle poursuivra probablement son discours en faveur d'une politique climatique. Donc pas de surprise sur les annonces mais un discours sûrement riche d'enseignements".

La "revue stratégique" davantage détaillée?

Chez Barclays, on n'anticipe également aucun changement dans les instruments de politique monétaire. "Les perspectives macroéconomiques restent globalement inchangées, même si les dernières données d'enquête et les impressions sur l'inflation permettent un certain optimisme. Pour l'instant, la priorité restera de surveiller l'efficacité du train de mesures de septembre, y compris ses effets secondaires potentiels. Étant donné que l'"excès de liquidités" est resté globalement inchangé ces derniers mois et que l'expérience du "tiering" est encore assez courte, les équipes de la banque britannique ne prévoient pas de modification du multiplicateur du 'tiering' à court terme. Toutefois, l'augmentation du multiplicateur en réponse à une croissance potentielle de l'excès de liquidités pourrait être le seul paramètre de politique que la BCE pourrait modifier au cours de l'année 2020, dans le cadre de la base macroéconomique actuelle. Barclays souligne par ailleurs que l'accent sera sans doute mis sur l'information concernant la "revue stratégique" de la BCE, dont C.Lagarde avait annoncé qu'elle commencerait ce mois-ci et se terminerait à la fin de l'année". La banque attend des informations plus détaillées à ce sujet.

L'inflation en question

Shamik Dhar, Chef Économiste chez BNY Mellon Investment Management, déclare de son côté que "la première réunion de la BCE en 2020 devrait donner le ton pour la nouvelle décennie. Bien que les investisseurs aient déjà anticipé une politique monétaire qui restera relativement souple, cette réunion devrait porter sur l'objectif d'inflation de la banque centrale et les investisseurs attendront de voir si des changements seront apportés à la cible inflationniste ou si une nouvelle façon de mesurer l'inflation sera d'actualité pour 2020".

En attendant le 12 mars

Konstantin VEIT, Senior Portfolio Manager European Rates chez PIMCO, ne prévoit également "aucun changement sur le front de la politique monétaire, étant donné que la situation économique n'a pas changé de manière significative ces derniers temps, que la BCE voudra donner plus de temps à l'ensemble des mesures de septembre pour se frayer un chemin dans l'économie, et qu'elle a entamé ce mois-ci sa révision de stratégie (qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année). La prochaine série de projections macroéconomiques trimestrielles des services de la BCE ne sera présentée que lors de la réunion du 12 mars, ce qui pourrait rendre la séance un peu plus intéressante, en particulier si les risques politiques se dissipent et si la situation économique s'améliore de manière plus significative d'ici là...

La configuration actuelle de la politique monétaire signale aux responsables de la politique budgétaire que la politique de taux d'intérêt a atteint ses limites, mais les achats d'actifs seront là pour soutenir la politique budgétaire aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi la BCE a, comme la Banque du Japon, effectivement passé le relais aux gouvernements. Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que la BCE continue de mettre l'accent sur la forward guidance, les TLTRO et les achats d'actifs et, en l'absence d'une apocalypse de zombies ou d'un miracle de l'inflation, à ce qu'il n'y ait pas de changements radicaux au cours de l'année 2020".