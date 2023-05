BCE : les banques doivent être prudentes sur leur distribution aux actionnaires, avertit Luis de Guindos

(Boursier.com) — Les banques européennes devraient éviter de verser trop de capital excédentaire à leurs actionnaires, avertit un haut responsable de la Banque centrale européenne. "Compte tenu de l'incertitude engendrée par les événements aux États-Unis et en Suisse, les banques doivent être prudentes", a déclaré le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, dans une interview à 'Bloomberg TV' à Francfort. "Le capital est essentiel et la liquidité devient de plus en plus importante".

Le secteur bancaire mondial a été ébranlé cette année par la faillite de plusieurs prêteurs américains trop exposés à la hausse des coûts d'emprunt, ainsi que par le rachat en urgence du Credit Suisse Group à la suite d'une crise de confiance. Mais des banques européennes bien capitalisées, dont UniCredit, BNP Paribas et ING Groep, ont annoncé des milliards d'euros de rachats d'actions pour récompenser leurs actionnaires alors que des taux plus élevés augmentent leurs bénéfices trimestriels. "L'augmentation des taux d'intérêt est bonne pour les banques européennes, mais nous ne pouvons pas être complaisants... Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur l'impact à court terme de la hausse des taux d'intérêt", a souligné le dirigeant.

Luis de Guindos a ajouté que les prêteurs sont confrontés à une érosion de leurs revenus en raison du ralentissement du crédit, d'une augmentation des coûts de financement et d'"un impact sur la solvabilité des clients des banques" en raison d'une croissance plus faible. "Les superviseurs accorderont beaucoup d'attention à l'évolution du capital et à l'évolution de la liquidité et à la composition différente des ratios de liquidité des banques européennes".