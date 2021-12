BCE : la réunion de tous les dangers

(Boursier.com) — Tous les regards sont rivés sur la Fed ce soir mais la BCE sera également sur le pont demain. Un exercice d'équilibriste attend Christine Lagarde et ses équipes qui doivent prendre en considération, d'une part, le ralentissement de l'activité économique et le risque inhérent à la nouvelle vague de la pandémie, et d'autre part, l'accélération des prix et les pressions inflationnistes risquent de durer plus longtemps qu'initialement prévu. Dans ce contexte, Carsten Brzeski, 'Global Head of Macro Research and Chief' chez ING, s'attend à ce que la BCE continue de faire preuve de prudence à l'égard des perspectives économiques, en reconnaissant le risque d'une inflation plus élevée tout en s'en tenant à l'idée que l'inflation est transitoire et qu'elle finira par revenir à 2%.

Afin de commencer progressivement à sortir de la politique monétaire ultra accommodante, sans pour autant renoncer à la flexibilité compte tenu du risque sanitaire toujours présent, la spécialiste s'attend à ce que la BCE confirme la fin du PEPP en mars 2022 et introduise un troisième programme d'achat d'actifs pour faciliter la transition. Les TLTRO ne seraient pas prolongés à leurs conditions favorables actuelles, mais en revanche, le multiplicateur du système de tiering pourrait augmenter de 6 à 10.

La BCE va donc rejoindre la FED et elle aussi entrer dans une nouvelle phase : celle de la gestion du risque dans la conjoncture actuelle, après celle du soutien monétaire massif. Pour la BCE, l'année 2022 devrait donc être celle de la réduction des achats d'actifs, tout en demeurant 'acheteuse net', ouvrant la porte à une hausse de taux au premier trimestre 2023.

Mark Holman, CEO de TwentyFour Asset Management, affirme lui qu'il est difficile de prédire comment la BCE gérera ses deux programmes d'assouplissement quantitatif en cours, à savoir le programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), dans le cadre duquel elle achète actuellement 70 milliards d'euros de dette souveraine par mois, et son programme "classique" d'achat d'actifs (APP), qui prévoit 20 MdsE d'achats mensuels.

"Nous pourrions débattre de la nécessité même de ces deux programmes au regard de la reprise et des chiffres de l'inflation, mais leur influence sur le marché est importante et leur retrait aurait un impact négatif. Le problème est que le PEPP arrive à terme en avril, même si les coupons et les remboursements seront réinvestis au moins jusqu'à fin 2022, et qu'une baisse de 70 MdsE par mois serait probablement trop importante pour que le marché puisse la digérer, surtout au vu de la hausse attendue des rendements des emprunts d'Etat en euros. Par conséquent, nous pensons que la BCE va temporairement augmenter l'enveloppe de l'APP et qu'elle essaiera ensuite de réduire la dépendance du marché à ce coup de pouce en 2023. Notre scénario central anticipe que l'APP sera porté à 50 MdsE par mois afin d'éviter un durcissement indésirable des conditions financières", détaille Mark Holman.

Chez Barclays, on estime que le Conseil des gouverneurs discutera du re-calibrage de ses outils de politique monétaire à la lumière de ses nouvelles projections macroéconomiques, qui iront jusqu'à la fin de l'année 2024. Il devra examiner l'arbitrage entre les risques de repli de la croissance à court terme, qui devraient se traduire par une baisse de 50 points de base des prévisions de croissance 2022- et les risques de hausse de l'inflation - avec une révision des estimations pour 2022 de plus de 100 points de base à 2,7-2,9%. En outre, les équipes de la banque s'attendent ce que les projections macroéconomiques du personnel de la BCE indiquent une inflation globale égale ou proche de l'objectif (2%) à la fin de l'horizon (T4 2024).

Les récentes déclarations des membres du Conseil ont souligné la très grande incertitude qui entoure ces projections et la nécessité de faire preuve de souplesse et de ne pas prendre d'engagements préalables trop longtemps à l'avance. En termes de mesures politiques, Barclays pense que la BCE confirmera la fin des achats nets réalisés dans le cadre du PEPP en mars, avec une baisse du rythme des achats au premier trimestre 2022 (à environ 60 milliards d'euros par mois), et augmentera l'enveloppe de l'APP de 180 milliards d'euros supplémentaires (disponibles jusqu'en septembre).

De nombreux membres de la BCE ayant mis en avant la nécessité de ne pas se précipiter pour prendre des décisions, le risque est que la BCE annonce une expansion encore plus courte de l'APP jusqu'en juin, voire qu'elle reporte la décision à la réunion de février ou mars. Dans tous les cas, il est probable que la décision soit controversée et que la communication soit difficile pour la présidente Lagarde. Comme indiqué au début, un vrai jeu d'équilibriste.