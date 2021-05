BCE : "la flambée des prix des actifs risqués a créé des risques"

BCE : "la flambée des prix des actifs risqués a créé des risques"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "La flambée des prix des actifs risqués a également créé des risques, les valorisations élevées des actions étant considérées comme dépendantes du maintien de taux d'intérêt très accommodants", explique Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la BCE des 21 et 22 avril. "L'un des indicateurs a été la duration des actions, l'inverse du rendement des dividendes, qui a atteint son plus haut niveau depuis la bulle Internet, tant aux États-Unis que dans la zone euro".

"Dans l'ensemble, les récentes évolutions des marchés financiers ont eu un effet positif sur les conditions de financement et les conditions financières dans la zone euro. Les rendements et les écarts de taux des emprunts souverains sont restés comprimés et les cours des actions ont augmenté, tandis que le taux de change de l'euro ne s'est que légèrement apprécié", précise Isabel Schnabel.