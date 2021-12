BCE : l'inflation de retour sous les 2% en 2023 ?

(Boursier.com) — Pas d'inquiétude sur l'inflation au sein de la Banque centrale européenne ? Selon les nouvelles projections de la BCE, attendues jeudi, l'inflation devrait être inférieure à l'objectif de 2% en 2023 et 2024. De quoi donner à la présidente Christine Lagarde des munitions pour faire face aux 'faucons' et s'opposer à une hausse rapide des taux d'intérêt.

Si la croissance des prix à la consommation pour l'année prochaine sera plus forte que les 1,7% prévus en septembre et supérieure à l'objectif, elle ralentira ensuite sur l'horizon de prévision, ont indiqué à 'Bloomberg' des responsables de l'Institution. Les projections, qui s'étendent pour la première fois jusqu'en 2024, constituent un élément clé dans la formulation de la politique post-pandémique de la BCE.

Les économistes ne s'attendent pas à une première hausse des taux de la BCE avant 2023, au plus tôt. Les marchés monétaires parient eux sur une hausse de 10 points de base en décembre 2022 et voient le taux de dépôt, actuellement de -0,5%, revenir à zéro dans six ans, rappelle l'agence d'informations. Christine Lagarde s'efforce de déconseiller aux investisseurs d'anticiper une action aussi rapide, insistant sur le fait que la poussée actuelle de l'inflation, qui s'élève actuellement à 4,9%, est transitoire. Des prévisions indiquant une hausse des prix à la consommation inférieure à 2% à l'horizon pourraient conforter ce point de vue.

Toutefois, la force de cet argument pourrait dépendre de la distance qui sépare l'inflation de l'objectif dans les projections. Plus elle se rapproche de 2%, plus il sera facile pour les responsables politiques bellicistes de souligner la menace d'un renforcement des pressions sur les prix et donc de plaider pour un resserrement de la politique monétaire.