BCE : hausse de taux, QT, LTRO, gros programme pour Christine Lagarde

(Boursier.com) — Cette dernière semaine d'octobre débute dans une actualité relativement limitée. Les choses vont rapidement s'accélérer au cours des prochains jours avec de multiples publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique mais également avec la réunion de la Banque centrale européenne. Une deuxième augmentation consécutive des taux directeurs de trois quarts de point - une mesure qui semblait presque inconcevable il y a encore quelques mois mais qui devient la norme après trois actions de ce type par la Réserve fédérale - est quasiment actée alors que l'inflation flirte avec les 10% dans la zone euro. Les analystes interrogés par Bloomberg voient le taux de dépôt culminer à 2,5% en mars, mais s'attendent à ce que le rythme de resserrement diminue après le tour de vis de jeudi, qui devrait porter le taux de dépôt à 1,5%.

Frederik Ducrozet, Head of Macroeconomic Research chez Pictet Wealth Management, affirme que l'Institution "devrait relever ses taux directeurs de 75 points de base lors de sa réunion du 27 octobre et s'engager à les resserrer davantage au cours des prochains mois". Le spécialiste n'attend "pas de clarifications sur ce qu'elle considère comme le 'taux neutre', mais un consensus croissant semble être en faveur d'un taux de dépôt à 2% d'ici la fin de l'année (ce qui implique une hausse de 50 points de base en décembre), avec une réévaluation des perspectives économiques et d'inflation au début de 2023".

Les mesures limitant l'attrait des TLTRO seront particulièrement suivies: "nous nous attendons à ce que la BCE introduise un système d'échelonnement basé sur les TLTRO afin de réduire les gains des banques bénéficiant de prêts TLTRO bon marché (dont le taux moyen est inférieur au taux de dépôt de la BCE) et redéposant leurs réserves excédentaires à la BCE (au taux de dépôt). Ce système incitera les banques à rembourser la part du TLTRO non utilisée pour le financement régulier avant juin 2023". Enfin, la " BCE confirmera probablement que le resserrement quantitatif (QT) commencera en 2023, une fois que les taux directeurs seront normalisés", selon Frederik Ducrozet.

Pour Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, "la BCE est en retard, elle doit continuer d'agir vite et fort, et devrait annoncer une hausse des taux de 75pb. Ce chiffre est largement anticipé par les marchés et ne devrait donc pas constituer une surprise. Il sera toutefois intéressant d'entendre Christine Lagarde sur le sujet de la réduction du bilan de la BCE. De fait, la réunion des gouverneurs devrait leur donner l'occasion de commencer à débattre sur le Quantitative Tightening. Christine Lagarde devrait réaffirmer que le QT ne commencera qu'après la fin du cycle de hausse des taux, sans donner de détails sur le timing. Ce point n'est pas consensuel, le président de la Bundersbank Joachim Nagel ayant déjà exprimé son souhait de réduire le bilan au plus vite".

"L'inflation est beaucoup trop élevée. Des hausses de taux rapides sont nécessaires. Cependant, la BCE doit également garder un oeil sur les 'spreads' (les écarts de rendements, ndlr) obligataires, donc une hausse de taux supérieur à 75 points de base semble peu probable", note pour sa part Brian Martin chez ANZ.

Silvia Ardagna, responsable de la recherche économie pour l'Europe chez Barclays, prévoit également une augmentation de 75 points de base des taux directeurs et une modification des conditions des TLTRO. "Nous nous attendons ensuite à ce que la BCE relève à nouveau ses taux directeurs, de 50 points de base en décembre, 25 points de base en février et 25 points de base en mars, portant le taux de dépôt à 2,5%. Nous pensons que la BCE annoncera une modification des conditions des TLTRO la semaine prochaine, mais que les mesures n'entreront en vigueur qu'au début de 2023. Nous pensons également que l'année prochaine, la BCE annoncera de nouvelles opérations de liquidité à long terme, à partir du deuxième trimestre, avant que les banques n'aient à rembourser un total de 1.200 milliard d'euros de TLTRO arrivant à échéance, lancés pour la première fois pendant la crise du Covid-19". Sur le QT, l'experte pense "que la présidente de la BCE pourrait répondre que les discussions ont commencé mais qu'une décision ne sera annoncée que plus tard".