BCE : encore un rendez-vous délicat mais très attendu par les marchés

(Boursier.com) — Les investisseurs ont les yeux rivés sur la Fed (décision mercredi soir) mais la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne seront aussi sur le pont jeudi. Concernant cette dernière, les marchés anticipent un relèvement de 50 points de base des taux directeurs après deux hausses consécutives de 75 points. C'est par exemple le cas de Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO. Selon le spécialiste, les pressions inflationnistes restent trop élevées pour que l'Institution puisse changer son fusil d'épaule.

"Nous nous attendons à ce que le Conseil des gouverneurs indique clairement qu'une politique neutre pourrait ne pas être appropriée dans toutes les conditions, et nous prévoyons une transition vers des augmentations de 25 points de base l'année prochaine, alors que le cycle de hausse passe de la normalisation au resserrement de la politique", ajoute l'expert. Concernant la réduction du bilan de la BCE, autre facteur important à surveiller jeudi, Konstantin Veit mise sur une réduction passive du programme standard d'achat d'actifs (APP), à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine.

Franck Dixmier, Directeur mondial des gestions obligataires chez Allianz Global Investors, anticipe également un resserrement de 50 pb de la BCE, accompagné d'un message sans complaisance de l'Institution, tant sur la nécessité de continuer à augmenter les taux que sur le caractère prématuré de l'évocation d'un taux terminal. Le contexte en zone Euro reste en effet incertain.

"Certes l'inflation décélère et Philip Lane, le chef économiste de la BCE, semble confiant sur le fait qu'elle soit proche d'un pic. Elle se maintient toutefois à un niveau très élevé, à 10% en novembre, avec une inflation coeur stable à 5% (core CPI à 5% en octobre et novembre). Par ailleurs, les effets de second tour potentiels, liés aux négociations salariales en cours, ne doivent pas être négligés, tout comme les incertitudes sur le coût de l'énergie. Car si les prix ont récemment baissé, la nécessité de reconstituer les stocks pour 2024 pourrait fortement peser l'an prochain. Nous estimons que l'inflation devrait rester sur un niveau élevé en 2023, ce qui pourrait être confirmé par les prévisions que devrait présenter la BCE lors de sa réunion", ajoute le spécialiste.

Dans ces conditions, "la BCE n'a en effet d'autre choix que de maintenir une politique monétaire restrictive, indispensable pour maintenir l'ancrage des anticipations d'inflation au niveau modéré où elles se situent actuellement (5y5y swap inflation à 2.38% au 9 décembre) malgré une inflation à deux chiffres. Les perspectives d'un ralentissement économique prononcé, voire d'une récession technique dans les prochains trimestres, ne devraient pas altérer cette volonté, le risque étant de s'arrêter trop tôt... La réunion des gouverneurs devrait être également l'occasion de débattre de la diminution du bilan de la Banque centrale. Ce sujet sensible devrait raviver les clivages traditionnels sur ces questions. Nous anticipons que la BCE devrait s'inscrire dans une approche très graduelle afin, comme le soulignait récemment le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, d'éviter un choc de volatilité sur les marchés".

Si une hausse des taux de 50 pb semble donc actée pour cette dernière réunion de l'année, les investisseurs guetteront tout indice concernant la trajectoire à attendre pour 2023 dans un environnement hautement incertain. Ils suivront également de près les informations sur la réduction à venir du bilan de la BCE et notamment du portefeuille de l'APP (Asset Purchase Programme), qui avoisine 3.300 milliards d'euros. Enfin, les nouvelles prévisions économiques des équipes de la BCE constitueront le troisième point central à surveiller : le pic d'inflation a-t-il bien lieu en cette fin d'année, la zone euro entrera-t-elle en récession, si oui, cette dernière sera-t-elle brève et peu prononcée ? Christine Lagarde va devoir (r)assurer avant les fêtes.