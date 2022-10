BCE : des effets de 'second tour' sont à prévoir

(Boursier.com) — Eviter des effets de troisième ou de quatrième tour. Les gains salariaux dans la zone euro devraient rattraper quelque peu la flambée de l'inflation, selon Gabriel Makhlouf, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. "Un certain degré d'effets de second tour est à prévoir avec le rattrapage des salaires réels", a déclaré le président de la Banque centrale irlandaise à Nicosie. "Ce que nous souhaitons éviter, ce sont les effets de troisième ou de quatrième tour, par lesquels les attentes d'une inflation plus élevée s'enracinent".

S'exprimant à la même occasion, Constantinos Herodotou, président de la Banque centrale chypriote, a indiqué qu'il n'y avait aucun signe d'une spirale prix-salaires en Europe. Les responsables de la BCE doivent se réunir la semaine prochaine et devraient, sauf retournement de situation, relever les taux d'intérêt de 75 points de base supplémentaires pour une seconde fois consécutive. "Malgré des signes de faiblesse économique, les responsables de la BCE sont globalement restés bellicistes et ont montré leur détermination à faire baisser l'inflation", explique à 'Reuters' l'économiste de la Lloyds Bank, Nikesh Sawjani.

Outre les hausses de taux, le débat sur le fameux QT ("quantitative tightening"), c'est à dire la réduction du portefeuille obligataire de la BCE, pointe également le bout de son nez. Deux membres clés de l'Institution ont en effet déclaré samedi que l'heure du QT approchait à grands pas, même si le marché n'attend pas quelque chose de concret à ce sujet la semaine prochaine. "Il semble que des discussions soient en cours sur un resserrement quantitatif, mais nous ne nous attendons pas vraiment à ce que quoi que ce soit soit annoncé sur ce front", estime Lyn Graham-Taylor, stratège principal des taux chez Rabobank.

Les membres du Conseil des gouverneurs ont débattu au début du mois d'un calendrier détaillé et envisagé la possibilité de démarrer le QT dans le courant du deuxième trimestre 2023, a indiqué 'Reuters' la semaine passée, en citant plusieurs sources. La BCE a acheté pour plus de 5.000 milliards d'obligations d'Etat et d'entreprise ces dix dernières années dans le but de maintenir des taux d'intérêt bas et de stimuler l'inflation. Mais aujourd'hui, la priorité est à la lutte contre la hausse des prix, qui dépasse 10% sur un an dans certains pays de la zone euro.