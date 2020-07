BASF : de retour sur les 50 euros

BASF : de retour sur les 50 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'agence Moody's a abaissé dernièrement la note de crédit de BASF en raison de son exposition aux marchés de la pétrochimie et des plastiques, la valeur revient sur les 50 euros ce mercredi, en repli de 1,6%. L'agence US a abaissé la note de la dette du groupe allemand de A2 à A3 (investment grade), estimant que les paramètres de l'entreprise avaient déjà été affaiblis par la crise sanitaire. Et d'ajouter qu'avec les projections sur les marges de 2021, BASF ne serait pas en mesure de maintenir la notation l'année prochaine... La dette devrait ainsi se situer à 3,7 fois l'EBITDA, en baisse par rapport au 4,5x bénéfice de prévu cette année, mais à remettre dans le contexte d'un basculement attendu vers un flux de trésorerie disponible négatif à mesure que la société se lance sur une campagne de croissance en Asie et d'expansion dans le secteur des matériaux pour batteries.

Avant le coronavirus, le groupe avait déclaré que la société prévoyait de dépenser 23,6 milliards d'euros sur ses axes de croissance établis jusqu'en 2024, dont 8,2 milliards d'euros devraient être affectés au développement d'un nouveau site chinois dans le Guangdong. Parmi les dernières notes de brokers, Goldman Sachs vise un cours de 54 euros, contre 51 euros auparavant tout en restant "neutre".