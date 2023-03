Banques : trop tôt pour y revenir ou une affaire à ne pas rater ?

(Boursier.com) — Trop tôt ou une aubaine à ne pas rater ? La chute des valeurs bancaires à la suite de l'effondrement du Credit Suisse représente une affaire en or pour certains opérateurs. Pour d'autres, la situation est encore beaucoup trop incertaine pour revenir dans le secteur. "Nous estimons que dans 6 à 12 mois, les banques européennes seront plus élevées qu'elles ne le sont actuellement", affirme à 'Bloomberg' Alexandre Hezez, directeur des investissements du groupe Richelieu. "On ne peut pas dire que le secteur est surévalué. Les résultats de cette année devraient être bons, nous ne voyons pas cela changer de manière significative".

Max Kettner, analyste chez HSBC, affirme pour sa part être "beaucoup plus confiant" à la suite de la reprise du groupe zurichois par UBS. "Le sentiment s'est suffisamment dégradé pour atteindre des niveaux baissiers et je serais très prudent de jeter l'éponge sur des opinions constructives aujourd'hui". Le spécialiste souligne que les cours des actions des banques européennes intègrent déjà énormément de mauvaises nouvelles, avec leur indice en baisse d'environ 16% en mars.

L'agence précise que les PE moyens sont désormais d'environ 6,5 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui n'est pas loin des niveaux observés lors des crises passées, notamment celles de 2008 ou 2011. Le secteur offre également le rendement du dividende prévisionnel le plus élevé d'Europe, à environ 7,6%. "Je pense que les banques européennes sont solides et résilientes", affirme ainsi Simon Outin, responsable mondial de la recherche sur le crédit financier chez Allianz Global Investors. "Pour moi, le secteur est solide, en termes de solvabilité, en termes de liquidité. Nous ne sommes pas en 2008, vraiment pas".

Malgré tout, le ciel n'est pas encore totalement dégagé et certaines inquiétudes persistent. Les autorités américaines se battent notamment pour éviter d'éventuelles ruées vers les dépôts dans les banques régionales tandis que la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières annoncent une probable récession avec la hausse des défaillances qui en découle. L'affaire des CoCo bonds (obligations AT1) du Credit Suisse après la réduction de leur valeur à néant à la suite du rachat de l'établissement par UBS continue également à faire jaser. "Le risque est que toutes les obligations AT1 s'effondrent - donc au-delà du Credit Suisse. Cela exercera une forte pression sur les ratios financiers des banques", déclare Charles-Henry Monchau, directeur des investissements à la Banque SYZ.

"Nous pensons que cette dépréciation des obligations AT1 par une banque d'importance systémique aura des implications négatives pour le marché AT1 des banques européennes, ainsi que pour le profil de financement global et le coût des fonds propres des banques", affirmaient hier les stratèges de JP Morgan.

Les autorités suisses ont indiqué dimanche qu'environ 16 milliards de francs d'obligations subordonnées "AT1" de Credit Suisse seraient annulées et converties en fonds propres dans le cadre du rachat de la banque par sa compatriote. Cette annonce et les craintes autour de ces obligations ont d'ailleurs obligé la BCE à sortir du bois.

"Le cadre de résolution mettant en oeuvre dans l'Union européenne les réformes recommandées par le Conseil de stabilité financière après la Grande crise financière a établi, entre autres, l'ordre selon lequel les actionnaires et les créanciers d'une banque en difficulté doivent supporter les pertes. En particulier, les instruments de capitaux propres ordinaires (ndlr : les actions) sont les premiers à absorber les pertes, et ce n'est qu'après leur pleine utilisation que l'Additional Tier 1 devra être déprécié. Cette approche a été appliquée de manière cohérente dans les affaires passées et continuera de guider les actions du CRU et de la supervision bancaire de la BCE dans les interventions de crise. L'Additional Tier 1 est et restera une composante importante de la structure du capital des banques européennes. Le secteur bancaire européen est résilient, avec des niveaux de capital et de liquidité solides".