Banques : les comptes d'Arkéa sur un nouveau sommet historique

(Boursier.com) — Pour 2019, les revenus d'Arkéa ont continué de progresser, pour s'établir à 2,3 milliards d'euros (+7,3%). Ils traduisent une très belle dynamique commerciale dans l'ensemble des grands métiers du groupe ainsi que la diversification réussie des sources de revenus. Les activités BtoB et prestations bancaires en marque blanche contribuent aux revenus à hauteur de 15%. Ce résultat est aussi la démonstration que les investissements humains, technologiques, capitalistiques, réalisés au cours des dernières années, visent avant tout à soutenir le développement régulier du groupe. Les revenus intègrent une plus-value liée à la cession de la participation dans le groupe Primonial à hauteur de 194 ME.

Le résultat net part du groupe est au plus haut, à 511 millions d'euros, en hausse de +16,8% par rapport à 2018.

Situation financière robuste

Arkéa présente une structure financière solide et affiche un excellent niveau de solvabilité. Le total de bilan progresse de +16,5%, à 157 MdsE (135 MdsE en 2018), avec un coefficient d'engagement de 102% (ratio crédits bruts sur dépôts). Les capitaux propres part du groupe augmentent de près de 10%, à 7,3 MdsE, dont 2,3 MdsE de parts sociales.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET 1) se maintient à un très haut niveau, à 16,4%. Il est très largement supérieur aux exigences imposées par la Banque centrale européenne, et demeure parmi les plus élevés de la place bancaire française.

Arkéa présente un bilan commercial tout aussi solide, puisque le portefeuille de sociétaires et clients connaît une hausse significative de +5,3% pour s'établir à 4,7 millions. Arkéa compte plus de 263.000 nouveaux clients particuliers et professionnels (en conquête nette). La hausse est principalement portée par les filiales : l'assistant personnel max, les assureurs et la banque en ligne.