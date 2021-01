Banques : La Banque Postale place 500 ME d'obligations subordonnées

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Postale a émis avec succès une obligation de dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 millions d'euros. Le titre, d'une maturité de 11,5 ans, est assorti d'un call durant l'année 6 et d'un coupon fixe (refixé pour les 5 années résiduelles en cas de non rappel).

Cette émission s'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale de renforcement de ses fonds propres prudentiels et d'optimisation du compartiment 'Tier 2', bénéficiant de conditions de marchés attractives. Le carnet d'ordres de la transaction a atteint plus de 1,7 MdsEau point haut, et environ 1,35 MdsE ont été alloués au spread final de MS+123bp, soit un taux de sur-souscription proche de 3.

La répartition géographique de la centaine d'investisseurs alloués est bien diversifiée : France 42%, Allemagne, Suisse & Autriche 15%, Angleterre & Irlande 14%, Benelux 13%, Europe du Nord 10%, Europe du Sud 6%.

La transaction, notée 'BBB' par Fitch et 'BBB-' par S&P, présente un coupon de 0,750%, le plus faible pour une émission 'Tier 2' de La Banque Postale.

La Banque Postale, Barclays, Commerzbank, Morgan Stanley et Société Générale, ont été mandatés par La Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération.