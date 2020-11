Banques : Isold Heemstra est nommé DG d'ING en France

(Boursier.com) — Isold Heemstra (47 ans) est nommé directeur général d'ING en France à compter du 1er janvier 2021. Actuellement directeur général d'ING en République Tchèque, il prend la suite d'Anne-Sophie Castelnau, directrice de la Banque de Financement et d'Investissement en France. Elle avait rempli ce rôle par intérim depuis le départ de Karien van Gennip.

Isold Heemstra a rejoint le groupe ING en 2002 et acquis une large expérience en management, ventes et conduite du changement. Il a travaillé successivement aux Pays-Bas, au Canada, en Malaisie, en Allemagne et en République Tchèque.



En tant que directeur général de la filiale tchèque d'ING depuis 2016, il a transformé avec succès l'organisation en vue du lancement de nouveaux produits pour la banque de détail et a doublé le portefeuille de prêts de la banque de financement et d'investissement. Enfin, il a joué un rôle déterminant pour renforcer les fondations règlementaires de la banque.