Banques : ING France lance sa nouvelle application Android

Banques : ING France lance sa nouvelle application Android









(Boursier.com) — ING France lance sa nouvelle application Android. Avec cette nouvelle application désormais accessible dans le Google Play Store, l'établissement financier propose une ergonomie et une expérience de navigation totalement revisitées pour ses clients. Cette nouvelle application leur propose un accès facilité à toutes les fonctionnalités permettant de gérer les comptes au quotidien comme bloquer/ débloquer une carte à distance, ajouter des comptes d'une banque externe ou un nouveau bénéficiaire de virement. Elle permet aussi la connexion par empreinte digitale, ce qui était l'une des demandes fortes des clients.

En septembre 2019, ING avait relancée son application dédiée iOS. Ses améliorations lui permettent d'obtenir la note de satisfaction de 4,5/5 auprès des clients. La nouvelle application Android d'ING a été conçue sur la base de ces retours d'expérience. Son ergonomie a été pensée avec les clients, grâce à des tests utilisateurs réalisés sur plus de 1.000 personnes.