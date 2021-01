Balyo : chiffre d'affaires annuel 2020 de 21,7 ME

(Boursier.com) — Balyo affiche un chiffre d'affaires annuel 2020 de 21,7 ME, soit une progression avant retraitement IFRS2 de +2% par rapport à 2019. Le groupe précise que les effets conjugués de la nouvelle organisation commerciale et les améliorations opérationnelles mises en oeuvre se sont matérialisés progressivement au cours du second semestre. " La seconde partie d'année s'est en effet caractérisée par de nombreux développements technologiques qui soutiendront directement la performance commerciale des prochains trimestres ", souligne Balyo.

Ils concernent, d'une part, la simplification initiée des outils d'installation et d'utilisation des robots au travers d'une digitalisation renforcée au service de l'expérience client et de l'accélération des cycles de ventes. D'autre part, une nouvelle génération de robots a été lancée, le robot à mât rétractable " Reachy ", qui affiche des niveaux de performance proches à ceux d'un opérateur tout en proposant des fonctionnalités élargies.

L'amélioration de la dynamique opérationnelle a été particulièrement visible au cours du 4e trimestre avec une progression de l'activité de +87% à 6,6 ME. Les revenus de la période enregistrés en Europe et en Asie affichent une forte hausse, respectivement de +126% et de +29% tandis que le chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis diminue de -21%.

Après intégration des commandes du 4e trimestre 2020 pour un montant de 4,8 ME, le carnet de commandes s'établit à 8,2 ME au 31 décembre 2020.

Concernant les engagements de commandes des deux partenaires historiques de Balyo qui avaient été annoncés fin 2019 (394 unités), Balyo a reçu un total de 308 robots ou kits robotiques à fin décembre 2020.