Baltis Capital, plateforme de crowdfunding immobilier, obtient un agrément de l'AMF

(Boursier.com) — Baltis Capital, plateforme de crowdfunding immobilier spécialisée dans l'immobilier commercial et hôtelier en coeur de ville, vient d'obtenir l'agrément de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

"Cet agrément marque un virage important dans l'histoire de Baltis Capital puisqu'il souligne notre sérieux, notre professionnalisme et la valeur de notre proposition. Nous continuons de démocratiser l'investissement dans l'immobilier commercial, (boulangerie, crèche, pharmacie, restaurant, hôtel...) en le rendant plus accessible, plus transparent et plus simple grâce à un système de signature électronique et de paiement en ligne avec des partenaires robustes comme Yousign et MangoPay", explique Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital.