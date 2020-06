Avenir Telecom : une perte de 4,4 ME pour l'exercice 2019-2020

Avenir Telecom : une perte de 4,4 ME pour l'exercice 2019-2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,6 millions d'euros en 2019-2020, en croissance de +5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le Groupe confirme ainsi le succès de son recentrage.

Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (+0,5 ME), le résultat net consolidé ressort à -4,4 ME sur l'exercice (-4,7 ME lors de l'exercice précédent).

Grâce à l'amélioration des résultats opérationnels, entraînant un moindre besoin de trésorerie lié aux activités, et à l'utilisation de la ligne de financement en fonds propres, la trésorerie nette du Groupe s'élevait à 5,7 ME à fin mars (2,7 ME au 31 mars 2019). Les dettes financières à fin mars s'élèvent à 0,8 ME (0,7 ME un an plus tôt), dont 0,2 million d'obligations non encore converties à fin mars 2020.

Afin d'accélérer l'assainissement de son bilan, Avenir Telecom a proposé à ses créanciers une modification substantielle du plan de remboursement de son passif judiciaire qui s'élevait à fin mars à 17,1 ME. Le groupe propose un remboursement anticipé et immédiat de 20% du montant des créances pour solde de tout compte. Le délibéré devrait intervenir fin juillet, mais les premiers retours laissent entrevoir une adhésion significative à cette proposition.

Cette opération permettrait en outre de reconstituer en partie les capitaux propres qui, à fin mars, ressortent à -13,7 ME.

Perspectives

Compte tenu des incertitudes liées à l'issue de la crise sanitaire et l'ampleur de son impact sur l'économie, le groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l'exercice ouvert au 1er avril 2020. A ce titre, l'activité commerciale depuis le mois de mai est très faible après un mois d'avril soutenu mais le Groupe n'enregistre aucune annulation de commande à ce jour.

Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d'incertitude, avec une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles, d'accessoires de mobilité alliée à la puissance de la marque Energizer dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026.