Automobile : plus de 6,3 millions de véhicules électriques vendus en 2021 ?

(Boursier.com) — Les ventes mondiales de véhicules électriques sont en passe d'atteindre un record de 6,3 millions d'unités d'ici la fin de l'année, un chiffre multiplié par plus de deux par rapport à 2020. Selon les données de 'BloombergNEF', ce niveau représenterait une augmentation de 13% par rapport aux prévisions précédentes de BNEF, après des ventes beaucoup plus élevées que prévu en Chine au troisième trimestre. Au cours de cette période, les ventes mondiales de véhicules électriques ont bondi de 94% en glissement annuel pour atteindre un peu moins de 1,7 million d'unités. Il s'agissait du quatrième trimestre consécutif au cours duquel plus d'un million de véhicules électriques de tourisme ont été commercialisés, principalement en Chine et en Europe, alors que les constructeurs automobiles des deux régions s'efforcent de se conformer aux réglementations en matière d'émissions polluantes.