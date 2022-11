Automatisation d'entrepôt 2.0 : DB Schenker s'appuie sur la solution robotique de Körber

(Boursier.com) — DB Schenker, l'un des principaux prestataires mondiaux de services logistiques, s'est associé à Körber pour mettre en oeuvre des opérations d'entreposage automatisées dans son nouveau centre de distribution situé près de Prague, en République tchèque. L'installation AMR, en particulier, fera partie d'un écosystème logistique hautement automatisé et représente l'un des plus grands déploiements AMR de ce type en Europe de l'Est.

Cette mise en oeuvre consiste en un large éventail de logiciels et de composants d'automatisation. Elle comprend un grand système de convoyeur et des lignes de services à valeur ajoutée. Une zone d'emballage ainsi qu'un trieur à bandes croisées sont également inclus. Plus de 100 AMR parfaitement intégrés sont fournis par Geek+, partenaire de confiance de Körber. La solution logicielle de Körber se chargera de l'affectation des tâches aux robots.

Cette approche permettra de réaliser des activités de préparation de commandes rapides et efficaces de type GTP (Goods-To-Person) où les marchandises parviennent directement à l'opérateur, sans qu'il ait à se déplacer. Une quinzaine de postes de travail seront équipés de systèmes avancés "put-to-light" et "pick-by-light" pour une ergonomie et des performances accrues. Ces systèmes fonctionneront de manière totalement intégrée et interconnectée autorisant des stratégies optimisées pour de meilleurs services aux clients. Le site consiste en une installation de 18.000 m(2), conçue pour les besoins d'une entreprise d'électronique de premier plan.

"DB Schenker a connu un succès exceptionnel depuis sa création en tant qu'innovateur de la toute première heure sur le marché de l'Europe de l'Est. Avec la pandémie de COVID-19, qui a amené davantage de consommateurs en ligne, nous sommes bien placés pour augmenter et améliorer l'offre de services destinée à notre base croissante de clients" souligne Ingo Brauckmann, Executive Vice President Contract Logistics / SCM Europe chez DB Schenker.

La relation entre Körber et DB Schenker remonte à 2006. Les deux entreprises ont réalisé ensemble de nombreux projets notamment en matière de logiciels de gestion d'entrepôt, d'automatisation, de commande vocale et de simulation. Avec une progression extrêmement rapide de la mise en oeuvre et une mise en service prévue pour début 2023, Körber confirme sa position de fournisseur mondial privilégié de DB Schenker pour les systèmes liés à l'AMR. Avec ces robots, DB Schenker pourra s'adapter en souplesse et investir progressivement, tout en augmentant l'efficacité et les performances opérationnelles, lesquelles devraient doubler d'ici 2034.

