Aurea : faible visibilité sur les commandes

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2023, le Groupe Aurea réalise un chiffre d'affaires de 126,6 millions d'euros en recul de -11% (-21% à périmètre constant) par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel s'élève à 9,5 ME, en amélioration de 1,5 ME par rapport au 1er semestre 2022. Les produits opérationnels non courants sont constitués à hauteur de 17,4 ME d'un badwill relatif à l'entrée dans le périmètre de consolidation de RVA.

A 0,7 ME, le coût de l'endettement financier net reste très maîtrisé. Après prise en compte d'un produit d'impôts de 1,1 ME, le bénéfice net part du Groupe s'établit à 9,9 ME, en hausse de 59% par rapport au 1er semestre 2022.

Situation financière

Malgré les difficultés rencontrées, les performances opérationnelles du Groupe au 1er semestre 2023 ont permis de dégager une capacité d'autofinancement positive à 4,2 ME et un flux net de trésorerie lié à l'activité de 4,3 ME.

Au 30 juin 2023, Aurea affiche une situation financière toujours solide caractérisée par des capitaux propres de 78,3 ME (+9,2 ME par rapport au 31 décembre 2022) et un endettement financier net de 28 ME en augmentation de 11,6 ME par rapport au 31 décembre 2022. La trésorerie brute est de 26,1 ME (dont factor) en diminution de 14,7 ME par rapport au 31 décembre 2022, qui s'explique principalement par le financement des 2 opérations de croissance externe intervenues au 1er semestre 2023. Le refinancement bancaire de ces opérations a été réalisé au 2nd semestre 2023.

Perspectives 2023

Le Groupe Aurea dispose de façon générale d'une faible visibilité sur ses carnets de commandes pour la fin de l'exercice 2023 et le 1er trimestre 2024 en raison de l'attentisme du marché. Le contexte géopolitique et macro-économique impose de demeurer prudent et sélectifs au niveau des investissements qui seront engagés.

Le Groupe va poursuivre l'intégration des sociétés nouvellement acquises dans les métiers de l'aluminium en mettant en oeuvre toutes les synergies identifiées et en étudiant les différentes opportunités de développement. Par ailleurs, le Groupe projette de renforcer ses équipes et son encadrement (management, personnel technique et commerciaux) afin de dynamiser l'ensemble de son activité.