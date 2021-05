Auplata Mining Group : mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 ME

Auplata Mining Group : mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 ME









(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG annonce la mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 ME, renouvelable deux fois sur demande de la société.

Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la société ("ORNANE") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA") intégralement réservée à Rare Earth Global Investments Ltd.

Ce financement potentiel et non garanti vise à financer le développement du Groupe par d'éventuelles acquisitions mais également à restructurer la dette financière et commerciale du Groupe. Le Groupe estime à 7,6 ME le besoin nécessaire dans le cadre de la restructuration de la dette à moins d'un an.

En complément des investissements en exploration sont estimés à 3,5 ME, enfin des investissements dans l'outil industriel estimés à 1,7 ME.

Le groupe estime son besoin durant l'exercice 2021 à l'exercice a minima de 6 tranches de 2,5 ME pour les 12 mois à venir.

Prochaine publication

Au plus tard le 18 mai 2021 avec la publication des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.