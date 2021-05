Auplata Mining Group annonce la mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 ME

(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG annonce la mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 ME, renouvelable deux fois sur demande de la société.

Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la société ("ORNANE") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA") intégralement réservée à Rare Earth Global Investments Ltd.