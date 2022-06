Audit : révolution en vue chez EY ?

(Boursier.com) — EY (Ernst & Young) travaillerait bien sur un énorme projet devant déboucher sur la scission de ses activités d'audit et de conseil. Après les premières révélations du 'Financial Times', le 'Wall Street Journal', citant des documents internes à l'entreprise et des personnes familières avec le sujet, affirme que l'opération permettrait aux deux sociétés de croître plus rapidement et d'être plus rentables. La division de l'entreprise aux 312.000 'salariés' pourrait avoir lieu dès la fin de l'année prochaine.

Selon ce plan nommé 'Project Everest' et présenté aux hauts dirigeants d'EY le mois passé, l'entreprise de conseil deviendrait publique en mettant sur le marché environ 15% de son capital alors qu'elle emprunterait également près de 17 Mds$. Les partenaires actuels détiendraient environ 70% de la société. Dans le cadre de ce plan, une grande partie de l'argent levé lors de l'IPO et emprunté par le cabinet de conseil servirait à rembourser les partenaires auditeurs du cabinet, qui continueraient à exercer leur activité traditionnelle mais à croissance plus lente d'examen et de contrôle des états financiers des entreprises.

Les partenaires recevraient un paiement en espèces correspondant généralement à deux à quatre fois leur salaire annuel. Pour les associés américains et britanniques, qui gagnent en moyenne entre 850.000 et 900.000 dollars par an, cela représenterait une manne de 2 millions de dollars ou plus. Les associés les plus anciens du cabinet recevraient probablement beaucoup plus. Les partenaires qui rejoindraient l'activité de conseil obtiendraient des actions de la nouvelle société publique d'une valeur généralement comprise entre sept et neuf fois leur rémunération annuelle, versée sur cinq ans.

La décision d'EY d'envisager une scission intervient alors que les autorités intensifient la pression sur les cabinets d'audit pour qu'ils s'attaquent aux conflits d'intérêts dans leurs activités. Dans de nombreux pays, les régulateurs s'inquiètent en effet du fait que les services de conseil vendus par ces cabinets puissent compromettre leur capacité à réaliser des audits indépendants des finances des entreprises publiques. Les auditeurs sont payés par les entreprises qu'ils contrôlent et doivent respecter des règles strictes qui limitent les sociétés auxquelles ils peuvent vendre des services de conseil.

"Nous devons être décisifs [...] pour contrôler le destin de nos entreprises, et ne pas le laisser définir pour nous par des forces extérieures", affirme le cabinet dans un document interne. "Nos activités sont solides, mais des obstacles nous empêchent de réaliser notre plein potentiel". Les inconvénients de la structure actuelle du cabinet comprennent "une croissance limitée dans les deux branches [audit et non-audit] en raison des restrictions d'indépendance", peut-on également lire dans le document.

Dans le cadre de ce projet, le cabinet d'audit s'appellerait AssureCo et aurait pour slogan "confiance et transparence", tandis que le cabinet de conseil s'appellerait NewCo, avec pour mission de "conseiller, transformer, exploiter". AssureCo conservera probablement le nom d'EY, précise le WSJ.

L'entreprise aurait pour objectif de prendre une décision de principe "oui ou non" avant les vacances du 4 juillet. En supposant qu'EY décide d'aller de l'avant, elle devra convaincre les partenaires dans la plupart des quelque 140 pays qui composent son réseau mondial.