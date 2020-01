Audiences des radios : France Inter toujours plus haut !

(Boursier.com) — Le classement des radios sur la période novembre-décembre 2019 fait encore la part belle à France Inter qui creuse de nouveau l'écart avec la concurrence, malgré une programmation perturbée par les grèves. L'audience cumulée de la radio publique grimpe ainsi à 12,8 pts, laissant derrière RTL qui n'a pourtant pas démérité en dépassant légèrement la barre des 12 pts à 12,1 pts.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve la musicale NRJ avec 9,5 pts d'audience, stable, tandis qu'en 4ème position figure France Info malgré un score en forte baisse à 8,4 pts contre 9 pts il y a un an. Pas brillant non plus, RMC chute encore de 7,7 à 7,2 pts d'audience, alors que France Bleu se maintient à 6,8%, devant Skyrock à 6,1% et Europe1 qui retrouve la barre des 6 pts et confirme sa remontée amorcée lors de la vague de rentrée 2019.