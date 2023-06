Auchan Retail généralise le déploiement de la solution Smartway dans tous ses pays.

(Boursier.com) — Auchan Retail a placé la lutte contre le gaspillage alimentaire au coeur de son projet d'entreprise avec la volonté de tendre vers le 0% de produits gaspillés d'ici 2032. Dans cette dynamique, l'enseigne a généralisé la mise en place de rayons anti-gaspi dans ses magasins. Elle va progressivement déployer les solutions intelligentes développées par Smartway dans l'ensemble des pays où elle opère.

Initiée notamment en Roumanie et en France, cette gestion digitalisée, et basée sur l'intelligence artificielle, de la casse alimentaire permet déjà de sauver, dans ces pays, 70 millions de produits par an, soit 33.500 tonnes et d'éviter l'émission de 82.700 tonnes de CO2. Ce dispositif innovant s'apprête à être étendu à 8 pays supplémentaires.