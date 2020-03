Auchan Retail équipe ses collaborateurs de masques FFP2 et fait un don de 100.000 pièces aux hôpitaux de Lille

Crédit photo © Société Auchan

(Boursier.com) — Après accord des autorités sanitaires, Auchan Retail libère les masques FFP2 stockés depuis la crise du H1N1 pour renforcer la protection de ses collaborateurs les plus exposés. En parallèle, l'enseigne fait un don aux hôpitaux lillois de 100.000 de ces mêmes masques.

Accroître la protection des collaborateurs les plus exposés Dans les entrepôts, les magasins, les drives, les services de livraison à domicile, les collaborateurs d'Auchan oeuvrent au quotidien pour permettre aux Français de faire leurs courses.

A compter d'aujourd'hui, les plus exposés d'entre eux seront équipés de masques FFP2. Les autorités sanitaires viennent, en effet, de valider l'efficacité des masques jusque-là stockés par l'enseigne depuis la crise du H1N1. Dès cette validation, les livraisons ont immédiatement été déclenchées.

Cette nouvelle mesure vient compléter les dispositifs jusque-là déployés : paroi en plexiglass pour protéger les caisses, gel et gants mis à disposition, retrait sans contact dans les drives, priorité donnée au personnel médical et aux personnes les plus vulnérables (plus de 70 ans, femmes enceintes, personnes handicapées) et bien-sûr application des gestesbarrières recommandés.

100.000 masques destinés aux hôpitaux de Lille Par solidarité, Auchan Retail fait don de 100.000 masques FFP2 aux hôpitaux de Lille qui en ont fait la demande :

60.000 masques sont acheminés aujourd'hui au Centre Hospitalier Régional de Lille

40.000 masques le seront, lundi 23 mars, au Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille.