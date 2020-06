Attention aux formations au trading sur le Forex ou les crypto-actifs, avertit l'AMF

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle mise en garde de l'AMF. L'Autorité des marchés financiers alerte contre les pratiques souvent agressives de sociétés de marketing de réseau (Multi-Level Marketing ou MLM) proposant des formations au trading sur le Forex ou les crypto-actifs, selon un mode de recrutement et de rémunération pyramidal. Le régulateur a reçu près d'une centaine de signalements de particuliers au cours des trois derniers mois, marqués par la période de confinement due à la crise du COVID-19 propice au développement du réseau de ces plateformes;

Déployés sur les messageries et réseaux sociaux, souvent par le biais de vidéos attrayantes, leurs arguments, faisant miroiter des " bons plans ", de " l'argent facile " et des " revenus passifs ", n'ont pas manqué d'attirer l'attention de nombreux internautes bloqués chez eux, en particulier des étudiants, détaille l'AMF. Parmi les slogans utilisés, " la richesse c'est maintenant ! Construisez votre business mondial ", " devenez un trader FX professionnel ", " confinés rentables " ou encore " copier, coller, encaisser ".

Face à la recrudescence de ces demandes et des sollicitations multiples faites aux particuliers parfois très jeunes, l'AMF recommande la plus grande prudence : on ne devient pas trader en quelques heures, l'argent facile n'existe pas, ces produits sont très risqués. Elle rappelle que compte tenu de la complexité et de la dangerosité de ces produits, des mesures de protection des investisseurs ont été prises au niveau européen et que les acteurs opérant en Europe ont l'obligation d'afficher, sur leur plateforme de trading, le pourcentage de clients perdants pour la souscription de CFD. Celui-ci varie généralement, selon les acteurs, d'environ 70% à plus de 80%.

D'une manière plus générale, l'AMF rappelle au public les règles de vigilance avant tout investissement : méfiez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garantissant des gains rapides ; ayez conscience qu'on ne devient pas un trader expert en quelques heures de formation en ligne ; évitez le Forex, le marché des devises non régulé, où les risques de perte en capital supérieure à la somme investie sont élevés (si vous n'êtes pas un investisseur expérimenté) ; vérifiez que la société est bien autorisée à proposer des services financiers et ne figure pas sur une des listes noires de l'AMF.