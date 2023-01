Assurance habitation : la liste noire des villes où il ne fait pas bon être assuré

(Boursier.com) — En période d'inflation, les prix des assurances habitation ne font pas exception : les tarifs des cotisations devraient ainsi grimper de 8% en 2023. Pour autant, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne... Le montant de l'assurance habitation peut en effet varier de 6 à... 48 euros pour un appartement et de 17 à 101 euros pour une maison en fonction de la ville du bien immobilier couvert ! Telle est la conclusion de la nouvelle étude menée par Leocare, qui dresse un palmarès de ces villes où il ne fait pas bon être assuré...

Qui paie le plus cher ?

L'étude menée par Leocare a permis de dresser un classement des villes où il ne fait pas bon assurer son logement.

Concernant les appartements :

9. Nice, 8. Marseille, 7. Paris, 6. Toulouse, 5. Bordeaux, 4. Lyon, 3. Lille, 2. Strasbourg, 1. Rennes.

Concernant les maisons :

9. Paris, 8. Marseille, 7. Nice, 6. Toulouse, 5. Bordeaux, 4. Lille, 3. Lyon, 2. Strasbourg, 1. Rennes

Prix de l'assurance habitation : de forts contrastes selon les villes

Ces chiffres masquent néanmoins d'importantes disparités... Le coût de l'assurance habitation varie en fonction de nombreux critères : la nature et les caractéristiques du logement, le profil de l'assuré, la valeur du mobilier, et bien entendu, le niveau de couverture souhaité. Toutefois, à situation équivalente, il existe d'importantes différences de tarifs selon le lieu où se situe le bien assuré.

En comparant les offres d'assurance au niveau des appartements et des maisons dans 9 grandes villes de France, à savoir Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Lyon, Rennes,

Strasbourg et Toulouse, Leocare a ainsi pu observer des écarts de prix moyens mensuels pouvant atteindre jusqu'à 58% d'une ville à l'autre ! En pratique, mieux vaut par exemple assurer son logement à Lyon (6,17 euros/mois) qu'à Marseille (101,40 euros/mois).

Pourquoi le prix de l'assurance augmente-t-il ?

Sur fonds de conflits internationaux, d'inflation et d'augmentation des risques en tout genre, tous les contrats d'assurance vont augmenter en 2023...

1. Un contexte international compliqué

En raison de la guerre en Ukraine qui s'inscrit malheureusement sur la durée en Europe, les prix des matières ont augmenté de 18%. Cela a donc pour conséquence de gonfler le prix des matériaux et des pièces de rechange en tout genre, avec un impact, in fine, sur les factures de réparation. Le prix des tuiles de toit a, par exemple, augmenté de 29,4% en un an.

2. Une augmentation drastique des sinistres

Suite au dérèglement climatique, les catastrophes naturelles ont augmenté en intensité et de nouvelles sont apparues. Les incendies ont ainsi grimpé de 25% comparé à l'année 2021 et les canicules de 300% ! Les assureurs doivent aussi faire face à de nouveaux risques, tels que les tornades et les trombes. En 2022, on a dénombré 3 sinistres de type "Tornades et trombes" pour un préjudice estimé à 65 millions d'euros sur les 4,4 milliards d'euros de dommages causés par les catastrophes naturelles.

3. L'évolution du risque

La raison généralement avancée pour justifier ces différences de prix tient au niveau de risque auquel est exposé le logement, et en particulier à la fréquence des cambriolages. Quelles que soient les villes concernées, le taux des cambriolages a toujours eu un fort impact sur les prix des assurances.

4. Les taxes obligatoires évoluent

Autre facteur qui impacte lourdement les cotisations d'assurances habitation : les taxes. Bien que les cotisations soient exonérées de TVA, ces dernières intègrent une taxe que les assurances reversent à l'État. C'est le cas notamment des garanties inhérentes à l'incendie, la protection juridique ou encore la garantie responsabilité civile...