Asmodee annonce l'acquisition de Repos Production

(Boursier.com) — Asmodee annonce aujourd'hui l'acquisition de Repos Production, éditeur de jeux de société à succès. Connus mondialement, Time's Up, 7 Wonders, Ca$h 'n Guns, Concept ainsi que Just One, ayant remporté le Spiel des Jahres en 2019, soulignent le savoir-faire de Repos Production. Vendus à plusieurs millions d'exemplaires, les jeux développés et édités par Repos Production s'adressent à la fois à des publics familiaux et aux connaisseurs.

Fondé en 2004 à Bruxelles, par Cédrick Caumont et Thomas Provoost, Repos Production est une société d'édition belge de jeux de société, parmi les éditeurs les plus primés au monde. Repos Production est à la fois une belle aventure humaine et une brillante réussite économique, dont la réputation s'est construite sur l'attention que l'équipe porte au développement de ses jeux.

Le Groupe Asmodee soutient, depuis de ses débuts, la croissance des jeux de Repos Production et les distribue dans de nombreux pays, matérialisant un partenariat de longue date...