ASML Holding : sous pression après les annonces du gouvernement néerlandais

(Boursier.com) — ASML Holding perd plus de 2% en avant-Bourse à Wall Street, alors que le gouvernement néerlandais a annoncé de nouvelles règles visant à restreindre l'exportation d'équipements lié au secteur des semiconducteurs, jugés sensibles. Washington fait pression sur ses alliés depuis plusieurs mois pour qu'ils réduisent les ventes de composants de haute technologie à la Chine. "Nous avons pris cette mesure par souci de sécurité nationale", a expliqué la ministre néerlandaise du Commerce, Liesje Schreinemacher, ajoutant que ces équipements pouvaient être utilisés à des fins militaires...

La Chine sur la défensive

Selon elle, un nombre "très limité" d'entreprises et de modèles de produits seront concernés par les nouvelles règles... La Chine, qui n'a pas été nommément citée par les autorités néerlandaises, a déclaré s'opposer "fermement" aux nouvelles règles et a exhorté les Pays-Bas à renoncer dans l'immédiat à cette décision. "L'établissement de barrières dans le domaine de la science et de la technologie n'a aucune base légale ou morale", a déclaré le porte-parole de l'ambassade de Chine aux Pays-Bas. La Chine est prête à travailler avec les autorités néerlandaises pour résoudre le problème sur la base d'un bénéfice mutuel, a-t-il ajouté...

Réagissant à l'impact des nouvelles mesures, le géant néerlandais des équipements pour semi-conducteurs ASML a déclaré de ne pas avoir l'intention de modifier ses prévisions financières. Les nouvelles règles obligeront les entreprises produisant des équipements avancés destinés à la fabrication de puces à obtenir une licence avant toute exportation. Elles doivent entrer en vigueur le 1er septembre...

Coup de froid

Les commentaires jugés prudents de la direction d'ASML Holding avaient déjà refroidi l'ambiance sur les marchés financiers dernièrement... Si le groupe néerlandais avait dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et maintenu sa prévision d'une croissance de 25% cette année, il avait également fait part d'une certaine prudence de la part de ses clients. Ses prises de commandes sur le trimestre écoulé n'avaient par ailleurs plus été aussi faibles depuis 2020 alors que les principaux fabricants de puces, dont Samsung, ont réduit leurs dépenses pour faire face au ralentissement de l'industrie...

Selon le directeur financier, Roger Dassen, "pour les clients du secteur des mémoires, nous constatons qu'ils limitent leurs dépenses d'investissement (..) et nous observons également ce comportement dans certains segments du secteur de la logique", faisant référence aux deux plus grandes catégories de puces informatiques...