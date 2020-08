Asie : tendance plus prudente, l'or monte encore

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La tendance est plus partagée ce jeudi matin sur les marchés de la zone Asie-Pacifique après leur récente avancée... La Bourse de Tokyo redonne 0,6% avec Shanghai, Hong Kong reperd 0,7%, mais Sydney s'adjuge 0,4%, tandis que Taiwan remonte de 0,6%, Bombay de 0,7% et Seoul prend 1,2%. La cote américaine a poursuivi sa progression hier soir, le DJIA grimpant de 1,39% à 27.201 pts et le S&P500 de 0,64% à 3.327 pts. L'indice Nasdaq Composite pointe même sur de nouveaux sommets, avec un gain de 0,26%, après s'être aventuré dans la zone inexplorée des 11.000 pts, avant de terminer à 10.998 pts. Les opérateurs continuent donc d'ignorer les dernières nouvelles relatives à la crise sanitaire et se concentrent sur les données économiques, plutôt réconfortantes, en dépit d'un rapport sur l'emploi privé américain peu lisible hier... Les marchés suivent aussi avec attention l'évolution des négociations entre démocrates et républicains à Washington sur le plan de relance, qui pourraient déboucher sur un accord d'ici la fin de la semaine à en croire le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin...

Bras de fer chinois

Le bras de fer qui se poursuit avec la Chine n'inquiète en revanche pas plus que cela les boursiers... Washington veut désormais que les applications chinoises "non fiables" soient retirées des "App Stores" à disposition des utilisateurs américains de smartphones, a déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie américaine a estimé que la plateforme de vidéos TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, de même que l'application de messagerie WeChat, autre société chinoise, constituaient des "menaces significatives". Washington, a-t-il poursuivi, va s'employer pour empêcher plusieurs applications ou entreprises chinoises du secteur des télécoms d'avoir accès à des données sensibles personnelles ou liées à des entreprises... "Avec des maisons mères basées en Chine, des applications comme Tiktok, WeChat et autres constituent autant de meances significatives pour les données personnelles des citoyens américains, sans mentionner les outils de censure du Parti communiste chinois", a-t-il dit.

Donald Trump a donné 45 jours, soit jusqu'au 15 septembre, à Tiktok pour vendre ses activités aux Etats-Unis, Microsoft semblant bien placé pour les reprendre...

Chômage US en question

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, publié deux jours avant le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi (vendredi), a déçu... Ainsi, les créations de postes dans le privé pour le mois de juillet sont ressorties au nombre de 167.000 seulement, alors que les économistes envisageaient en moyenne un niveau de... 1,89 million.

Au mois de juillet, les petites entreprises américaines ont créé 63.000 postes et les grandes entreprises 129.000, mais les entreprises de taille moyenne ont détruit en revanche 25.000 emplois. Il faut tout de même noter que les créations d'emplois dans le privé aux Etats-Unis avaient été gigantesques durant les mois de mai (+3,34 millions de postes) et de juin (+4,31 millions d'emplois), après un mois d'avril cataclysmique sur fond de confinement (-19,41 millions d'emplois).

En Chine, la performance dans les services est ressortie assez mitigée, traduisant un ralentissement de croissance avec un indicateur Caixin/Markit de 54,1, contre 58 de consensus. L'expansion de l'activité du secteur des services a ralenti après avoir atteint en juin son plus haut niveau en dix ans.

Les cours du pétrole ont encore grimpé, après une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis - selon les données de l'American Petroleum Institute (API) et du Département à l'Energie.

L'or en fusion

Le baril de Brent de la mer du Nord a gagné 2% à 45,30$, alors que le brut léger américain (WTI) avance de 1,5% à 42,15$. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close au 31 juillet ont chuté de 7,4 millions de barils à 518,6 mb, contre un consensus de -3,5 millions de barils. Les réserves d'essence ont augmenté de 0,4 million de barils (contre une baisse de 0,5 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,6 mb par rapport à la précédente semaine, contre une augmentation de 1 mb attendue par le marché.

Les cours de l'or volent de record en record, bien au-dessus des 2.000$, à 2.042$ l'once ce jeudi matin. Porté par son statut de valeur refuge face aux risques politiques et économiques croissants, l'once d'or affiche une progression de plus de 30% depuis le début de l'année. Sur les devises, l'euro s'affermit encore à 1,1885/$ entre banques ce matin...